東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ａｍａｚｉａ、ＷＡＳＨハウがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ａｍａｚｉａ、ＷＡＳＨハウがS高

26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数331、値下がり銘柄数194と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡｍａｚｉａ<4424>、ＷＡＳＨハウス<6537>がストップ高。セルシード<7776>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、サンワカンパニー<3187>、ジーニー<6562>など4銘柄は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、シンバイオ製薬<4582>、坪田ラボ<4890>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は値上がり率上位に買われた。



一方、カウリス<153A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、アストロスケールホールディングス<186A>、インテグループ<192A>、豆蔵デジタルホールディングス<202A>など11銘柄が年初来安値を更新。ＡＩＡＩグループ<6557>、モダリス<4883>、ＭＦＳ<196A>、ＡＨＣグループ<7083>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値下がり率上位に売られた。



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