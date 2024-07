サーティワンにて、“まんぷくサマータイム”をテーマにした「31ポケ夏!キャンペーン」を期間限定で開催!

2024年で6年目となる「ポケ夏!キャンペーン」では、食べることが大好きなポケモンのホゲータと、おなじみのピカチュウを中心に、楽しくてまんぷくになれるメニューがたくさんラインナップされます☆

サーティワン「31ポケ夏!キャンペーン 2024」

開催期間:2024年8月1日(木)〜9月4日(水)

サーティワンにて実施されている、夏限定のスペシャル企画「31ポケ夏!キャンペーン」

6年目となる2024年のテーマは“まんぷくサマータイム”です。

食べることが大好きなポケモンのホゲータと、おなじみのピカチュウを中心に、楽しくてまんぷくになれるアイスクリームが多数展開されます☆

ピカチュウとホゲータのフルーツアイス

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜 ※なくなり次第終了

2024年の新作ポケモンフレーバーとして登場する「ピカチュウとホゲータのフルーツアイス」

テーマである“まんぷくサマータイム”が7種類の盛りだくさんなフルーツで表現されています。

ピカチュウとホゲータをイメージした黄色と赤色の組み合わせがとってもトロピカルな、夏にぴったりのフレーバーです。

黄色のフレーバーはパイナップル果肉とゴールデンキウイ、パッションフルーツが合わさった甘〜いソルベ。

赤色のフレーバーは、いちごの果肉にブラッドオレンジとピンクグレープフルーツを合わせた甘酸っぱい爽やかなソルベです。

さらに、とろーり濃厚なマンゴ風味リボンも入れ、ソルベ・果肉・リボンが、まるでフルーツを丸かじりしているように口の中いっぱいに広がります!

ポケモン ダブルカップ

内容・価格:スモールダブル 510円(税込)/ レギュラーダブル 760円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜9月4日(水)※なくなり次第終了

2024年もダブルカップが、ポケモンがデザインされたカップに大変身します!

ホゲータ・ニャオハ&パピモッチ・クワッス&パモがそれぞれピカチュウと一緒にデザインされたかわいくてカラフルなカップに入れて提供。

さらにポケモン ダブルカップ1個につき、ピカチュウか、今回初めて登場するモンスターボールがデザインされたサンデースプーン2種類のうちどちらかがランダムで1本ついてきます☆

※カップは選べない場合もあります

ポケモン ダブルカップ 1コ ご購入ごとにランダムでスペシャル ポケモン ステッカー1枚プレゼント!

キャンペーン期間中、ポケモン ダブルカップ1個購入ごとにランダムでスペシャル ポケモン ステッカーを1枚プレゼント。

スマホケースに挟んでもかわいいサイズに仕上げられた、サーティワンの定番フレーバーとポケモンたちがデザインされたステッカーは全部で20種類です。

大人気だった2023年のステッカーから一新された、フレーバーとポケモンたちの組み合わせや、今回初めてデザインに登場するポケモンもいます。

ステッカーには伝説のポケモン テラパゴス(ノーマルフォルム)もラインナップ。

20種類からランダムでプレゼントされるので、なにがもらえるかはお楽しみです。

ザ・クラッシュソーダ ピカチュウ パイン&アップル

価格:650円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜9月4日(水) ※なくなり次第終了

夏にぴったりなアイスクリームドリンク「ザ・クラッシュソーダ」もスペシャルバージョンで登場。

ピカチュウをイメージした黄色のパイナップル味シロップと赤色のアップル味シロップに、好きなアイスクリームをのせることができます。

カップはいろんな表情のかわいい、ピカチュウのデザイン。

さらにマドラーにはピカチュウデザインのクリアピックが付いています。

思わず写真を撮りたくなるかわいさの、おいしくて楽しいドリンクです。

ポケモン まんぷくフレッシュパック

価格:2,580円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜9月4日(水)※なくなり次第終了

お気に入りのフレーバーを思う存分楽しめる大容量のフレッシュパック(6人分)に、ポケモンがデザインされたメニューが初登場!

たくさんのポケモンたちがデザインされたかわいいカップには、大きなアイスクリームサーバーも付いてきます。

持ち手部分はピカチュウとホゲータのデザインになっていて、みんなで取り分けて食べるときにもぴったり。

さらに、専用の手提げ袋で持ち帰ることができます。

ポケモン スペシャルセット

価格:スモールサイズ 9個 3,280円(税込) / レギュラーサイズ 9個 4,180円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜 9月4日(水)※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを9個テイクアウトして、まんぷくになるまで楽しめるスペシャルセットも数量限定で登場。

ボックスの側面と天面のデザインにはピカチュウとホゲータたちが大集合しています。

フタをあけるとポケモンたちがポップアップするサプライズ感満載のギミック付き。

中のカップも表と裏で異なる、にぎやかなデザインになっています。

また、ピカチュウとモンスターボールがデザインされたサンデースプーンもランダムで9本付属。

さらに、ピカチュウたちがデザインされた縦型でも横型でも使える便利な2WAY保冷バッグに入れて提供されます。

ここでしか手に入らないスペシャルグッズです。

ポケモン バラエティボックス

価格:

スモール4個:1,280円(税込)/ レギュラー4個:1,680円(税込)

スモール6個:1,760円(税込)/レギュラー6個:2,310円(税込)

スモール8個:2,240円(税込)/レギュラー8個:2,940円(税込)

スモール12個:3,200円(税込)/レギュラー12個:4,200円(税込)

販売期間 2024年8月1日(木)〜 9月4日(水)※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできる人気のバラエティボックスも、ポケモンたちのかわいいデザインになって登場します!

4個〜12個入り全てのボックスにピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスがデザインされ、さらに、6個入り、8個入り、12個入りと個数が増えるごとに、たくさんのポケモンたちが大集合。

帰省の手土産やファミリーのおやつタイム、ホームパーティーでも大活躍してくれるメニューです。

ポケモンたちと一緒に、みんなでおなかいっぱいになるまで夏が楽しめるアイスクリームが盛りだくさん。

サーティワンの「31ポケ夏!キャ ンペーン 2024」は、2024年8月1日より開催です☆

※一部店舗では価格が異なります

