■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(26日・都内ホテル)RIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、第6試合で所英男と対戦するヒロヤが、2日後に迫った大一番にむけて意気込みを語った。“平成のシンデレラボーイ”46歳の所と、“令和のシンデレラボーイ”26歳のヒロヤによる一戦は、所が「負けたら引退」を宣言しており、時代の変わり目として注目を集めている。

昨年の大みそかでの新井丈に勝利した直後、朝倉海とともに3ヶ月にわたってアメリカでハードな修行に挑み、身も心も一回り大きくなって帰ってきた。久しぶりの試合となるが「僕は大舞台に強いので、自分自身も楽しみです。アメリカ修行で新しい経験をたくさん積んできたので、それを踏まえて新しい自分を見せられると思っています」と胸を張った。改めて所の印象について「僕とスタイルが似ていて、泥臭い感じで諦めずに来る。お互いに気持ちが見える試合になる」と分析する。追い込まれてから驚異的な粘り強さが所の大きな特長だが「俺もなんですよ、ダウンしてから強くなるんで。だから、今回の試合はどっちかが追い込まれるシーンがあっても、そこからもう一つ見どころになると思います」と語った。所が引退をかけている点についても「そこまでの思いで僕を相手に指名してくれたことはすごくうれしい。ただ、そこで情(じょう)が出るわけじゃないし、超RIZIN.3というビッグイベントの休憩前の試合なので、この15分で僕の生きざまを見せたい」と勝負に徹することを強調した。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整