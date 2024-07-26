Amazon.co.jpで、ワイモバイルのスマートフォンを回線契約とセットで購入すると割引対象になるセールが開催されている。

対象となる機種は、「OPPO Reno11 A」、「Xperia Ace III」、「AQUOS wish4」の3機種で、ワイモバイルの「シンプル2」MまたはLを新規契約するか、他社から乗り換え（MNP）で回線契約の上、本体を購入すると割引価格で購入できる。割引後の価格は新規契約でもMNP契約でも同じ。

「OPPO Reno11 A」は、通常価格2万1600円→1万7800円に、「AQUOS wish4」は、1万3400円→9700円に、「Xperia Ace III」は1万3680円→3920円に割引される。

ただし、Amazon.co.jpで商品を購入した後に配信されるメールで契約手続きを行う必要があり、注文日を含めて4日以内に回線契約が完了しない場合は、注文がキャンセル扱いとなる。契約時の事務手数料は無料となる。

機種名 契約種別 通常価格 セール価格 OPPO Reno11 A 新規契約・MNP契約 2万1600円 1万7800円 AQUOS wish4 新規契約・MNP契約 1万3400円 9700円 Xperia Ace III 新規契約・MNP契約 1万3680円 3920円