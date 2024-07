【Netflix:機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム】10月17日 配信開始

メインビジュアル

Netflixの3Dアニメ「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」の配信開始日が、10月17日に決定。合わせて本予告動画が公開された。

本作は、宇宙世紀における地球連邦政府とジオン公国の戦争「1年戦争」を舞台に、開戦より11カ月後の欧州戦線の東欧がジオン軍側から描かれる。

公開された本予告では、開戦より11カ月後にガンダムが登場してからのジオン軍の絶望的な戦いを伺える。

また、映像では、主人公となるジオン軍のMS部隊レッド・ウルフ隊に所属するイリア・ソラリ駆る「無識別型ザクII(ソラリ機)」や「ガンダムEX」が登場。細かな型番やモデルなどは不明ながらも「グフカスタム」や「陸戦強襲型ガンタンク」に「ジム」なども描写されている。

なお、本作公式Xでは、B2サイズのメインビジュアルポスターが抽選で5名に当たるキャンペーンも開始。公式Xをフォローし、当該ポストをリポストすることで応募できる。締め切りは8月9日23時59分。

【あらすじ】

宇宙世紀0079年、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言し戦争状態に突入した。新兵器モビルスーツの活躍により序盤こそ優位を保ったジオン軍だったが、地球の全面制圧を行う戦力はなく戦況は膠着する。そして開戦から11ヶ月後、東欧のジオン軍占領下にある基地の一つが連邦軍に奪取される。その奪還に向かう混成大隊の中に、宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッド・ウルフ隊の姿もあった――

【『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』本予告】【「本予告」場面カット】

Gundam: Requiem for Vengeance uses Unreal(R) Engine.

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.

Unreal(R) Engine, Copyright 1998 - 2023, Epic Games, Inc. All rights reserved.