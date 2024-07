【Razer|Hello Kitty and Friends Collection】7月26日 発表

Razerは7月26日、サンリオキャラクターズとコラボレーションした「Razer|Hello Kitty and Friends Collection」の新商品を発表した。

「Razer|Hello Kitty and Friends Collection」では、サンリオのハローキティやマイメロディ、シナモロールをモチーフにしたゲーミングデバイスを展開。これまでにも様々な商品が登場してきたが、今回新たな商品が発表された。

新しいコレクションでは、ピンクを基調としたカラーリングのゲーミングヘッドセット「Kraken Kitty V2 BT」やゲーミングキーボード「Ornata V3 Tenkeyless」、ゲーミングチェア「Enki X」など5商品を展開。それぞれサンリオキャラクターズがデザインされた可愛らしいデバイスとなっている。

なお日本では、Razer公式サイトにてゲーミングキーボード「Ornata V3 Tenkeyless -US- Hello Kitty and Friends Collection」のみが既に販売を開始。そのほかの商品も日本での展開が期待される。

□Razer日本公式「Ornata V3 Tenkeyless -US- Hello Kitty and Friends Collection」のページ

【Razer|Hello Kitty and Friends Collection】

Kraken Kitty V2 BT Hello Kitty and Friends Collection

Ornata V3 Tenkeyless Hello Kitty and Friends Collection

Enki X Hello Kitty and Friends Collection

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.