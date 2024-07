【モデルプレス=2024/07/26】シンガーソングライターの斉藤和義が、8月2日に開催されるイベントの出演を欠席することが分かった。7月26日、公式サイトにて発表された。



◆斉藤和義、イベント出演キャンセル発表「主催者側との契約条件が折り合わない」

2日に開催が予定されていたイギリスの音楽誌「Louder Than Warマガジン」によるイベント「LTW festival 斉藤和義 Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST Master of Ceremony:大森南朋」について、斉藤側は「主催者側との契約条件が折り合わないこと、公演の準備も十分に進められないことから開催は不可能と判断し、やむを得ず斉藤和義の出演をキャンセルすることにいたしました」と開催中止と出演キャンセルを発表。



「主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした」とし「公演を楽しみにしていたお客様、関係者の皆様にはご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を続けている。(modelpress編集部)



