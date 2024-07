フジテレビの動画配信サービス・FODで8月に独占生配信される『お台場冒険王』の「めざましライブ」出演アーティストのラインナップが発表された。「めざましライブ」「めざましライブ」は、屋外特設会場「冒険ランド」内に設置された大型スタジアムで開催。『めざましテレビ』が薦める注目アーティストやバラエティに富んだアーティストのライブを連日開催している。8月に生配信されるのは、DXTEEN、Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION(op.act 22/7)〜ひまわりドリームステージ〜、TWS、SIX LOUNGE、TOMORROW X TOGETHER、乃紫、NOA、かりゆし58、サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)、BOYNEXTDOOR、Ayumu Imazu、渋谷すばる、&TEAMのライブだ。

FODでは、FODプレミアムへの新規入会時に、通常は月額料金976円のところ最初の1か月間の料金が200円になるキャンペーンを、『めざましライブ』の生配信期間中を含む9月5日17時59分まで開催予定。○■配信スケジュール8月5日17時開演:DXTEEN8月6日12時20分開演:Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION(op.act 22/7)〜ひまわりドリームステージ〜8月8日17時開演:TWS8月11日11時開演:SIX LOUNGE8月12日14時開演:TOMORROW X TOGETHER8月14日13時開演:乃紫8月15日17時開演:NOA8月17日13時開演:かりゆし588月19日13時開演:サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)8月20日17時開演:BOYNEXTDOOR8月22日17時開演:Ayumu Imazu8月23日17時開演:渋谷すばる8月24日13時開演:&TEAM※出演者やスケジュールは予告なく変更になる場合あり※視聴はFODプレミアム会員のみ可能【編集部MEMO】「めざましライブ」全出演アーティスト7月21日(日) JO17月22日(月) NCT WISH7月23日(火) DISH//7月24日(水) BALLISTIK BOYZ7月24日(水) Little Glee Monster ※7月24日は2回開催7月26日(金) IS:SUE7月27日(土) マルシィ7月28日(日) ONE N’ ONLY7月31日(水) 超ときめき・宣伝部7月31日(水) xikers ※7月31日は2回開催8月5日(月) DXTEEN8月6日(火) Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION〜ひまわりドリームステージ〜8月8日(木) TWS8月9日(金) Ryubi Miyase8月11日(日) SIX LOUNGE8月11日(日) MAZZEL ※8月11日は2回開催8月12日(月) TOMORROW X TOGETHER8月13日(火) SUPER BEAVER8月14日(水) 乃紫8月15日(木) NOA8月17日(土) かりゆし588月19日(月) サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)8月20日(火) BOYNEXTDOOR8月22日(木) A.B.C-Z8月22日(木) Ayumu Imazu8月23日(金) 渋谷すばる8月24日(土) &TEAM