寮生22人からリングが贈られる！ セガ ラッキーくじオンライン「ディズニー ツイステッドワンダーランド -ハッピーバースデー- vol.1＆vol.2」

セガ ラッキーくじオンラインに、2024年7月26日(金)11時より「ディズニー ツイステッドワンダーランド -ハッピーバースデー- vol.1&vol.2」が登場!

22人の寮生からあなたへ「リング」が贈られるオンラインくじ。

「リング」のほかにも部屋に飾れる「マルチクロス」や、「アクリルアクセサリースタンド」、「ポップアップバースデーカード」、「硬化ケース」、「ステッカーセット」などが当たります☆

セガ ラッキーくじオンライン「ディズニー ツイステッドワンダーランド -ハッピーバースデー- vol.1&vol.2」

くじ販売期間:2024年7月26日11:00~2024年8月25日23:59

価格:1回800円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

賞品一覧:

A賞:マルチクロス(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

B賞:リング(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

C賞:アクリルアクセサリースタンド(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

D賞:ポップアップバースデーカード(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

E賞:硬化ケース(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

F賞:ステッカーセット(vol.1:全11種/vol.2:全11種)

販売URL:

vol.1:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/twisted-wonderland_vol1

vol.2:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/twisted-wonderland_vol2

セガ ラッキーくじオンラインに、「ディズニー ツイステッドワンダーランド -ハッピーバースデー- vol.1&vol.2」が登場!

部屋に飾って楽しいA賞「マルチクロス」や、B賞の「リング」、「リング」を飾れるC賞「アクリルアクセサリースタンド」、大切な人へのメッセージカードにぴったりなD賞「ポップアップバースデーカード」、デコレーションが楽しいE賞「硬化ケース」、集めてたのしいF賞「ステッカーセット」が当たります。

A賞:マルチクロス

vol.1:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)vol.2:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)

A賞はお部屋に飾って楽しめるマルチクロス。

B賞:リング

vol.1:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)vol.2:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)

B賞はケース付きのリング。

寮生の名前がモチーフになった、カラーストーンがきらめくデザインです。

C賞:アクリルアクセサリースタンド

vol.1:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)vol.2:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)

C賞はアクリルアクセサリースタンド。

B賞のリングを飾るのもおすすめです。

D賞:ポップアップバースデーカード

vol.1:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)vol.2:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)

D賞はポップアップバースデーカード。

寮のイメージカラーの台紙を開くと、寮生のアートがポップアップする楽しい仕掛けが楽しめます。

E賞:硬化ケース

vol.1:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)vol.2:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)

E賞はカードを入れておける硬化ケース。

両面に絵柄が入っているほか、2種類が1セットになっています。

F賞:ステッカーセット

vol.1:オクタヴィネル寮(アズール、ジェイド、フロイド)、スカラビア寮(カリム、ジャミル)、イグニハイド寮(イデア、オルト)、ディアソムニア寮(マレウス、リリア、シルバー、セベク)vol.2:ハーツラビュル寮(リドル、エース、デュース、トレイ、ケイト)、サバナクロー寮(レオナ、ジャック、ラギー)、ポムフィオーレ寮(ヴィル、エペル、ルーク)

F賞はステッカーセット。

全身のアートと、デフォルメされたお顔のアートの2種がセットになっています。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済以外にもキャリア決済やAmazon Payや楽天ペイなど様々な決済方法にも対応。

Amazonギフトカード等でもくじを引くことができ、くじ初心者の方も安心です。

ここでしか手に入らない「ディズニー ツイステッドワンダーランド」の賞品ばかり!

セガ ラッキーくじオンライン「ディズニー ツイステッドワンダーランド -ハッピーバースデー- vol.1&vol.2」は、2024年7月26日11:00から2024年8月25日23:59までの期間限定販売です。

※実際の賞品とは異なる場合があります。

© Disney

