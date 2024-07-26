２５日からの大雨の影響でＪＲ東日本新潟支社は、２６日の在来線で運転取りやめや運休が発生すると発表しました。バスなどによる代行輸送はありません。

また今後の気象情報や、列車の運行情報にご注意ください。

（２６日午前１０時３０分現在）



■特急いなほ 運休

【上り】

・いなほ ２号 酒田駅( ５：２９発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ ４号 酒田駅( ６：５９発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ ６号 酒田駅( ９：１１発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ ８号 秋田駅(１０：４４発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ１０号 酒田駅(１４：４１発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ１２号 酒田駅(１６：０４発)～ 新潟駅行き 全区間運休

・いなほ１４号 秋田駅(１６：４８発)～ 新潟駅行き 全区間運休

【下り】

・いなほ １号 新潟駅( ８：２２発)～ 秋田駅行き 全区間運休

・いなほ ３号 新潟駅(１０：４８発)～ 酒田駅行き 全区間運休

・いなほ ５号 新潟駅(１２：４１発)～ 酒田駅行き 全区間運休

・いなほ ７号 新潟駅(１４：４９発)～ 秋田駅行き 全区間運休

・いなほ ９号 新潟駅(１７：５８発)～ 酒田駅行き 全区間運休

・いなほ１１号 新潟駅(１９：５４発)～ 酒田駅行き 全区間運休

・いなほ１３号 新潟駅(２１：０７発)～ 酒田駅行き 全区間運休



■快速 海里 運休

【上り】

・海里 酒田駅（１５：０３発）～ 新潟駅行き 全区間運休

【下り】

・海里 新潟駅（１０：１１発）～ 酒田駅行き 全区間運休



■羽越本線

あつみ温泉駅～鶴岡駅 始発から、上下線で昼頃まで運転見合わせ

鶴岡駅～酒田駅 始発から終日、上下線で運転見合わせ



