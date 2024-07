【ステラーブレイド:サマーアップデート】7月26日 配信

プレイステーション 5「ステラーブレイド」は7月26日、夏のアップデート「バージョン1.0006.000」を無料配信した。

今回のアップデートでは、マップ「大砂漠」のオアシスエリアに新たに休憩スポットが期間限定で登場し、サンベッドへのインタラクションが追加されている。

また新たな水着衣装が2つ追加。新たなアクセサリーも1種類追加されており、オアシスのクライドのショップで購入できる。このほか、さまざまなバグ修正が行なわれている。

🔶New SUMMER update details!



🔸A small area for a summer vacation has been added for a limited time at the Great Desert Oasis. Gift EVE a tiny break.

🔸Summer time-limited BGM at the Great Desert Oasis. You can still listen to the previous Oasis soundtracks at the base camp.… pic.twitter.com/OVJUyHa3Iz