2NE1、神戸＆東京公演の詳細も明らかに！日本公式ファンクラブを期間限定オープン

YG ENTERTAINMNET(以下、YG)所属のガールズグループ2NE1が、デビュー15周年を迎えた今年、再始動する。2NE1は、リーダーのCL、BOM、DARA、MINZYの4人から構成される韓国出身の4人組ガールズグループ。YG初のガールズグループとして2009年にデビュー以降、「Can't Nobody」「Go Away」「I AM THE BEST」「I LOVE YOU」「MISSING YOU」「COME BACK HOME」など、多数のヒット曲を連発し、人気を確立。昨今の“ガールクラッシュ(女性から見てもカッコいい女性)”の先駆けとして、K-POP界のみならず、グローバルに多大なインパクトを与えた。2011年には日本デビューも果たし、数々の大型イベントやTV番組出演の他、3度のツアーを行うなど、積極的な活動を行なっていた。

16年に解散を発表したが、22年4月に米・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」で電撃復活を果たした際にも、大きな話題を呼んだ。そんな2NE1が、この度YGのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーから、15周年を期に復活し、10月初旬にソウル公演を行い、11月には神戸、12月には東京公演を開催することが発表された。また、その先もグローバルツアーを追加で計画中とのことで、パワフルなライブパフォーマンスに期待が高まる。これに合わせて日本公式ファンクラブを期間限定オープンすることも発表された。韓国をはじめ、世界中、そしてここ日本でも数々の偉業を成し遂げてきた2NE1。今後の最新情報にも注目だ。

■公演概要

「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」

〇神戸ワールド記念ホール

11月30日(土)開場16:00 開演17:00

12月1日(日)開場14:00 開演15:00



〇有明アリーナ

12月14日(土)開場16:00 開演17:00

12月15日(日)開場14:00 開演15:00



※その他詳細は後日発表予定



■ファンクラブ情報

「JAPAN OFFICIAL FANCLUB“BLACKJACK NOLZA”」

8月2日(金)正午 FCオープン(予定)



