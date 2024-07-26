◆第２４回アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（７月２８日、新潟競馬場・直線芝１０００メートル）

枠順が２６日、決定した。前走は初の芝＆千直挑戦で快勝を収めたチェイスザドリーム（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）は７枠１３番に決まった。この条件で女性騎手最多となる１２勝を挙げる藤田菜七子騎手が手綱を執り、前走２着と好走したマウンテンムスメ（牝６歳、美浦・天間昭一厩舎、父アドマイヤムーン）は３枠５番。昨年が１番人気に推されながら熱中症を発症し、逆襲を期すファイアダンサー（牝６歳、美浦・鈴木慎太郎厩舎、父パイロ）は５枠１０番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）リプレーザ 牡６ 幸 英明 ５８

（２）ショウナンマッハ セン５ 石橋 脩 ５７

（３）ロードベイリーフ 牡７ 和田 竜二 ５７

（４）ジャスパークローネ 牡５ 団野 大成 ５８

（５）マウンテンムスメ 牝６ 藤田 菜七子 ５５

（６）クムシラコ 牡６ 内田 博幸 ５７

（７）ハギノメーテル 牝５ 藤懸 貴志 ５５

（８）マイヨアポア 牝６ 石川 裕紀人 ５５

（９）グレイトゲイナー 牡７ 笹川 翼 ５７

（１０）ファイアダンサー 牝６ 戸崎 圭太 ５５

（１１）アビッグチア 牝６ 丸山 元気 ５５

（１２）ウイングレイテスト 松岡 正海 ５９

（１３）チェイスザドリーム 牝５ 坂井 瑠星 ５５

（１４）デュアリスト 牡６ 小沢 大仁 ５７

（１５）モズメイメイ 牝４ 国分 恭介 ５５

（１６）ディヴィナシオン 牡７ 松山 弘平 ５７

（１７）テイエムスパーダ 牝５ 酒井 学 ５７

（１８）メディーヴァル 牡６ 小崎 綾也 ５７