描き下ろし7種類の生き物も！しながわ水族館「よこみぞゆりのなんでもいきものパーク〜かわいいものにもトゲがある〜」

しながわ水族館では、イラストレーターとして活躍するよこみぞゆり氏の人気オリジナルキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」と、2023年に続き2回目となるコラボレーション企画、夏の特別展「よこみぞゆりのなんでもいきものパーク〜かわいいものにもトゲがある〜」を2024年7月20日(土)〜9月23日(月・祝)の期間で開催します。

しながわ水族館「よこみぞゆりのなんでもいきものパーク〜かわいいものにもトゲがある〜」

しながわ水族館では、イラストレーターとして活躍するよこみぞゆり氏の人気オリジナルキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」と、2023年に続き2回目となるコラボレーション企画、夏の特別展「よこみぞゆりのなんでもいきものパーク〜かわいいものにもトゲがある〜」を2024年7月20日(土)〜9月23日(月・祝)の期間で開催。

本特別展では、生存戦略のために獲得した牙や棘、毒などを“トゲ”と総称し、様々なタイプのトゲを持った約10種の生き物を「とげとげエリア」と題した特設会場に展示。

生き物たちが持っているトゲの危険度を表す“とげレベル”をよこみぞゆり氏のイラストとともに解説します。

また、よこみぞゆり氏が今回のコラボを記念して描き下ろした7種類の生き物がしながわ水族館に初登場。

かわいいイラストを興味のきっかけに解説を通じて、生き物たちの隠された生態など新たな気づきにつながる企画となっています。

館内では、“なんもの”の様々な装飾を各所で実施。

“なんもの”たちと一緒に写真が撮れるフォトスポットや常設水槽にキャラクター装飾が登場します。

さらに、各エリアに設置された“なんもの”のスタンプを集めると1つの絵を完成させることができる重ね捺しスタンプラリーも楽しめます。

そのほか、イルカショーでは今夏に公開予定の「なんでもいきもの」のテーマソングを使用した、特別な演出を楽しめます。

■「なんでもいきもの」シリーズとは

よこみぞゆり氏のオリジナルキャラクターシリーズです。

テーマは動物・植物・食べ物・物…

あらゆるものがなんでもいきものの世界。

たくさんの「なんもの」たちが自由に生きています。

あなたの気に入るなんものが見つかりますように。

公式サイト:

https://yokomizoyuri.com

公式X :

https://x.com/nandemoikimono

■よこみぞゆりプロフィール

よこみぞゆりプロフィール画像

イラストレーター・キャラクターデザイナー

サンエックス株式会社在籍中に「すみっコぐらし」原案を手がける。

現在はフリーで活動中。

X・Instagram アカウント @yokomizoyuri

■よこみぞゆり氏 コメント

2024年はとげとげ生物たちを新しく描かせていただきました。

生物の特徴を無くさずにできる限りシンプルなイラストにするのは難しいのですが、描いていくうちに知らなかった特徴を知れてとげとげ生物たちがより好きになっていきました。

トゲがあり強くてかっこいいけれどかわいい生き物たちを、なんものたちと一緒にお楽しみいただけたら嬉しいです。

描き下ろしイラスト一例

■イベント詳細

【特別展示】

しながわ水族館では昨年、よこみぞゆり氏の著書「なんでもいきものお絵描きツアー」に登場する“なんでもいきものパーク”内の生き物の特徴ごとに分けられた様々なエリアと連動し、「よこみぞゆりのなんでもいきものパーク in しながわ水族館」を開催し、ご好評をいただきました。

今回、特設会場では「とげとげエリア」と題したしながわ水族館だけのオリジナルエリアが館内に出現し、生き抜くための多彩なタイプのトゲを持った約10種類の生き物を解説パネルとともに展示。

また、しながわ水族館が設定した危険度を表す“とげレベル”を、よこみぞゆり氏のイラストと併せて設置します。

イラストには今回のコラボを記念して新たに描き下ろした7種類の生き物が初登場します。

展示生物一例

【館内解説】

水族館の常設水槽に展示している、様々な“トゲ”を持つ生物を解説パネルとともに紹介します。

さらに館内各所には、水族館に遊びに来た“なんもの”たちの装飾が施されます。

解説・館内装飾イメージ

【フォトスポット】

“なんもの”たちと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置。

よこみぞゆり氏が新しく描き下ろした7種類の生き物たちも登場します!!

設置場所:クマノミルーム

フォトスポット

【スタンプラリー】

館内各所に設置された“なんもの”のスタンプを1枚の台紙に重ねて捺すことで、1つの絵が完成する重ね捺しスタンプラリーを実施します。

しながわ水族館でしか手に入らない特別なスタンプラリーにぜひ参加してください。

参加料金:入館料のみ

スタンプラリー

【オリジナル塗り絵】

“なんもの”と“とげとげ生き物”の2種の塗り絵を実施します。

水族館に設置するBOXに投函された作品の中から、ランダムで水族館内の掲示板に掲出します。

また、自宅でゆっくり塗り絵に取り組みたい方は水族館HPから自身でプリントアウトして遊ぶこともできます。

※BOXに投函された作品は返却することができません。

※郵送やデータ送付は受付の対象外とさせていただきます。

塗り絵

【イベントコラボショー】

人気のイルカショーを、なんものオールスターズが歌う「なんでもいきもの」のテーマソングを使用した特別な演出で実施します。

(同楽曲は今夏、キングレコードEVIL LINE RECORDSより公開予定)

実施日:期間中毎日開催(休館日を除く)

イルカショー

【限定グッズ情報(マリンショップ シーガル)】

マリンショップ シーガルでは、しながわ水族館限定コラボグッズの販売を予定しています。

グッズ情報や発売日については、なんでもいきものグッズ公式X:

https://x.com/nanmono_goods

または、しながわ水族館公式HP、SNSにて、発表しました。

■延長営業のお知らせ

2024年の夏は、いつもより1時間長く18:00まで営業します!

【延長営業期間】

2024年7月20日(土)〜9月30日(月)

※9月3日・10日・24日の火曜日は休館

【各施設等の営業時間】

●水族館

10:00〜18:00(最終入館は17:30まで)

※お盆期間(8月10日(土)〜18日(日))は、9:30開館

●マリンショップシーガル

10:00〜18:00

●レストランドルフィン

11:00〜17:00(レストランL.O.16:30)

●ドルフィンカフェ

7月:11:00〜17:00

8月:11:00〜18:00

9月:(平日)11:00〜17:00、(土日祝)11:00〜18:00

●真珠取り出し体験

10:00〜18:00(最終受付17:00)

※混雑時は受付を早めに終了する場合があります。

■「しながわ水族館」概要

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:2024年7月20日(土)〜9月30日(月)の期間 10:00〜18:00

※最終入館は17:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、こども(小・中学生)600円、

幼児(4才以上)300円、シルバー(65才以上)1,200円

※状況により内容が変更になる場合があります。

※画像はイメージです。

※金額は全て税込です。

※最新の営業情報は公式HPを確認してください。

