Ž¢¿Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È»Ò¤âÄã¤¯¤Ê¤ëŽ£°äÅÁŽ¤À¸³è´Ä¶Ž¤³ØÎòŽ¤½êÆÀ¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿"¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¿¿¼Â"
¢£¿Æ¤È»Ò¤Ï»÷¤ë
À¸Êª³ØÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÈÉã¿Æ¤Î°äÅÁ»Ò¤¬»Ò¤ËÈ¾Ê¬¤º¤Ä°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤¬»÷¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ç´éÎ©¤Á¡¢¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ·Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ»Ò¤ÎÎà»÷À¤Ï¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¿È¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤È»Ò¤ÎÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢¹â³ØÎò¤Î¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¹â³ØÎò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Í¥¤ì¤¿±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£½êÆÀ¤Î¹â¤¤¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÆ±¤¸¤¯¹â½êÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
·ÐºÑ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¿Æ»Ò¤ÎÎà»÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î½êÆÀ¿å½à¤ÎÎà»÷À¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡½êÆÀ¤Î¹â¤¤¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½êÆÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¢µÕ¤Ë¡¢½êÆÀ¤ÎÄã¤¤¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢£¤â¤·¤³¤ì¤é¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤Ï¡Ö¤É¤Î¿Æ¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½êÆÀ³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¢£¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¶á¡¢½êÆÀ°Ê³°¤Î¿Æ»Ò¤ÎÎà»÷À¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎà»÷À¡×¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÊÄã¤¤¡Ë¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¯¡ÊÄã¤¯¡Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¤¯¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤Î³Êº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎà»÷À¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê
Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÀÐ°æ²ÃÂå»ÒÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¢ìË¼¹¹§ÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢»³ËÜ·®¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï2024Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ³Ø²ñ¤Ç¤¢¤ëInternational Society for Quality-of-Life Studies ¡ÊISQOLS¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö2¡Ë¡£¼Â¤Ï¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎà»÷À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÐ°æÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¿ô¾¯¤Ê¤¤¸¦µæÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ»Ò¤ÎÎà»÷À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È»Ò¤¬Æ±¤¸Ç¯Îð¤Î»þ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¡¢40Âå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄã²¼¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ48.3ºÐ¤Î»þ¤ËºÇÄã¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö3¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯Îð¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉU»ú·¿¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤Î°ã¤¦¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎà»÷À¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·×Â¬¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸Ç¯Îð¤Î»þ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·×Â¬¤·¡¢Èæ³Ó¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤¬Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤é¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤òÅý·×Åª¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÀµ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Î´Ø·¸¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐ°æÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤é¤Î·×Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁê´Ø¤Î¶¯¤µ¤Ï0.25¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬10¡ó¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬2.5¡ó¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï³Î¤«¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÏÈæ³ÓÅª´Ë¤ä¤«¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²áµî¤Î³¤³°¤Î¸¦µæ¤«¤é¿Æ»Ò¤ÎÊÌ¤Î»ØÉ¸¤ÎÎà»÷À¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ÐÀ¸»þ¤ÎÂÎ½Å¤ÎÁê´Ø¤Î¶¯¤µ¤Ï0.17¡Á0.20¤Ç¡¢ÈîËþÅÙ¤òÉ½¤¹ÂÎ³Ê»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ëBMI¤ÎÁê´Ø¤Î¶¯¤µ¤Ï0.35¤Ç¤·¤¿¡Ê¡ö4¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÁê´Ø¤Î¶¯¤µ¤Ï0.13¡Á0.19¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö5¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÁê´Ø¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÀ¸»þ¤ÎÂÎ½Å¡¢BMI¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï´Ë¤ä¤«¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¤Ê¤¼»÷¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÀµ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°äÅÁ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Î´¶¤¸Êý¤Ë°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬»÷¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢°äÅÁÅªÍ×ÁÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡Ê¡ö6¡Ë¡£
¼¡¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬À¸³è´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤ÏÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ñÌ£¡¢»Ø¸þ¤â»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿Æ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹¬¤»¤Î´¶¤¸Êý¤â¿Æ»Ò¤Ç»÷¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î³ØÎò¤ä½êÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤Î±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¹â³ØÎò¤Ç¹â½êÆÀ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡¢³ØÎò¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½êÆÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¡ö7¡Ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎà»÷À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯Í¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¿å½à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¤Î¶¯¤µ¤Ï·è¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯Í¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¬¤»¡×¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÅÀ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²áµî¤Î¸¦µæ¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¢·ò¹¯¡¢¤ª¶â¡×¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¡ö8¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¿´¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¹¬¤»¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö9¡Ë¡£¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤Î±Æ¶Á¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¡ö1¡ËLefranc, A., Ojima, F., & Yoshida, T. (2014). Intergenerational earnings mobility in Japan among sons and daughters: levels and trends. Journal of Population Economics, 27, 91-134.
¡Ê¡ö2¡ËIshii, K., Jia, ZX., & Yamamoto, I. (2024). Intergenerational persistence of subjective well-being: Evidence from Japanese panel survey on parents and children. International Society for Quality-of-Life Studies Annual Conference 2024, Kota Kinabalu, Malaysia.
¡Ê¡ö3¡ËBlanchflower, D. G. (2021). Is happiness U-shaped everywhere? Age and subjective well-being in 145 countries. Journal of Population Economics, 34, 575-624.
¡Ê¡ö4¡Ë½ÐÀ¸»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Currie, J., & Moretti, E. (2007). Biology as destiny? short- and long-run determinants of intergenerational transmission of birth weight. Journal of Labour Economics, 25 (2), 231-264.
BMI¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Classen, T. J. (2010). Measures of the intergenerational transmission of body mass index between mothers and their children in the United States, 1981-2004. Economics & Human Biology, 8 (1), 30-43.
¡Ê¡ö5¡ËJohnston, D. W., Schurer, S. S., & Michel, A. (2013). Exploring the intergenerational persistence of mental health: evidence from three generations. Journal of Health Economics, 32 (6), 1077-1089.
¡Ê¡ö6¡ËÂçÀÐÈË¹¨¡Ê2009¡Ë¡Ø¹¬¤»¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡¡¿´Íý³Ø¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¿·ÍË¼Ò
¡Ê¡ö7¡Ë¡Ê¡ö1¡Ë¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ëCY¥»¥ë¥¸¡¼¥Ñ¥êÂç³Ø¤Î¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥ë¥Õ¥é¥ó¶µ¼ø¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤Î½êÆÀ¤ÎÎà»÷À¤ò¼¨¤¹À¤Âå´Ö½êÆÀÃÆÎÏÀ¤Ï¡¢0.35¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ö8¡ËDolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being, Journal of Economic Psychology, 29(1), 94-122.
¡Ê¡ö9¡Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡Ê2023¡Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Õ¡¡¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÙÃ¤Ì¦½ÐÈÇ
----------
º´Æ£ °ìËá¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
Âó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¡¢Æ±Âç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê¾¦³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¦²ÈÂ²¤Î·ÐºÑ³Ø¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡ËRelationship between marital status and body mass index in Japan. Rev Econ Household (2020). ¡Ê2¡ËUnhappy and Happy Obesity: A Comparative Study on the United States and China. J Happiness Stud 22, 1259-1285 (2021)¡¢¡Ê3¡ËDoes marriage improve subjective health in Japan?. JER 71, 247-286 (2020)¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÂó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø º´Æ£ °ìËá¡Ë