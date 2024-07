ジェイソン・ステイサム主演作『THE BEEKEEPER』が邦題を『ビーキーパー』として2025年1月3日(金)に日本公開されることが決定した。ステイサムの誕生日である本日7月26日(金)にあわせてティザービジュアルも到着した。

北米はじめ、ドイツ、スペインと世界各国で興行成績ランキング1位を記録し、全世界メガヒットの快進撃を続ける本作が遂に日本に上陸だ。これまで犯罪組織、悪徳警官、巨大ザメなど数々の強敵と戦って きたジェイソン・ステイサム。今回立ち向かうのは、弱者から金をだまし取る地上最悪の組織的詐欺集団。その詐欺集団に全財産をだまし取られた恩人の復讐のため、そして世界の秩序を守るため、怒りの炎を燃やす“ビーキーパー(養蜂家)”に扮する。

監督を務めたのは『スーサイド・スクワッド』『フューリー』など、ハリウッ ド随一の骨太アクション派として名を馳せるデヴィッド・エアー。さらに脚本には『リベリオン』『ソルト』の⻤才カート・ウィマーが参戦し、圧倒的なアクション映画に仕立て上げている。

詐欺集団のトップに君臨する⻘年社⻑デレクを演じるのは、『ハンガー・ゲーム』シリーズなどで若者世代の圧倒的支持を集めるジョシ ュ・ハッチャーソン。デレクの護衛兼アドバイザーで元CIA ⻑官のウエ ストワイルド役に扮するのは、『バットマン VS スーパーマン ジャスティ スの誕生』でバットマンの執事を好演した名優ジェレミー・アイアンズ。演技派揃いのキャストにも注目だ。

公開されたビジュアルには、「この男、キレたら終わり。」のフレーズとともに、蜂に包まれたジェイソン・ステイサムが鋭い眼差しを向ける姿が描かれている。数々の強敵に立ち向かってきた ステイサムは、本作でどんな戦いを見せてくれるのか。リミッター全面解除の無敵ヒーローが、容赦なく死の果てまで追いかける痛快リベンジアクションに注目だ。

© 2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.

『ビーキーパー』は2025年1月3日(金)全国公開。

