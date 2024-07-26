お子さまも大人も好きなナポリタン！三州製菓「クレヨンしんちゃん パスタスナック ナポリタン味」
三州製菓から「クレヨンしんちゃん パスタスナック ナポリタン味」が2024年8月1日(木)より全国同時に発売されます。
三州製菓「クレヨンしんちゃん パスタスナック ナポリタン味」
発売日 ：2024年8月1日
価格 ：540円(税込)
販売 ：三州総本舗 各店
内容量 ：80g
賞味期限 ：180日
「クレヨンしんちゃん パスタスナック ナポリタン味」は、本格パスタ生地デュラムセモリナ小麦粉100％のパスタスナックに、子供が食べやすいナポリタン味を味付けしています。
お子さまのおやつとしてはもちろん、大人も楽しめるカリカリ食感。
しんちゃんたちをはじめとした、かわいいパッケージも魅力です☆
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
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