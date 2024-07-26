お子さまも大人も好きなナポリタン！三州製菓「クレヨンしんちゃん　パスタスナック　ナポリタン味」

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三州製菓から「クレヨンしんちゃん　パスタスナック　ナポリタン味」が2024年8月1日(木)より全国同時に発売されます。

 

三州製菓「クレヨンしんちゃん　パスタスナック　ナポリタン味」

 

 

発売日　　：2024年8月1日

価格　　　：540円(税込)

販売　　　：三州総本舗　各店

内容量　　：80g

賞味期限　：180日

 

「クレヨンしんちゃん　パスタスナック　ナポリタン味」は、本格パスタ生地デュラムセモリナ小麦粉100％のパスタスナックに、子供が食べやすいナポリタン味を味付けしています。

お子さまのおやつとしてはもちろん、大人も楽しめるカリカリ食感。

しんちゃんたちをはじめとした、かわいいパッケージも魅力です☆

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

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