¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥É¥í¡¼¥óÈô¤Ð¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Îà¥¹¥Ñ¥¤á¤ÏÄ¨Ìò£¸¤«·î¡¡»î¹ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¾¡Íø
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÁÁÈ½éÀï¡Ê£²£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤ÏÂÐÀï¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎý½¬¤Ë¡ÖÈó¸øÇ§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥«¥Ê¥À¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÈÆ±¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¼Õºá¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Þ¥ó¥À¡¼»á¤ÈÈó¸øÇ§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£»á¤¬µ¢¹ñ¤·¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÏÆ±Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¸¡»¡´±¤ÏºÛÈ½½ê¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤Ä¨Ìò£¸¤«·î¤ÎÍºáÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¤¿²¤½£¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤«¤éµö²Ä¤Ê¤¯¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë²èÁü¤äÏ¿²è¤â¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¼ÂÎÏ¾å°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤âµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ÏÄ¨²ü¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ÎÇíÃ¥¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢½èÊ¬¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£