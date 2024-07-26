°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡¡¡È¤é¤·¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡ÚÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¶¿§¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡2013¡½2024¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û³¤ÊÕ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡Á´160¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¹ë²Ú¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡£Âè1Éô¤Î80¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç±Ë¤®¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀÅ¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡£Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²òÊüÅª¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤¿°½À¥¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿2013Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÑÛ¤È¡Ä¡£¿·¶ÃÏ¤ò·Þ¤¨¤¿30Âå¤Î°½À¥¤ò¡¢ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î°ìÎ®¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬³è¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¶¿§¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ù¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤á¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¢£°½À¥¤Ï¤ë¤«
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡£
Åö»þ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¼«¿È¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸¶¿§¡ÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤â½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¤è¤¯°û¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ä¤ªÂÎ¤Ë¤É¤¦¤¾¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û³¤ÊÕ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡Á´160¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¹ë²Ú¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡£Âè1Éô¤Î80¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç±Ë¤®¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀÅ¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡£Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²òÊüÅª¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤¿°½À¥¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡12Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¶¿§¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ù¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤á¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¢£°½À¥¤Ï¤ë¤«
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡£
Åö»þ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¼«¿È¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸¶¿§¡ÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤â½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¤è¤¯°û¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ä¤ªÂÎ¤Ë¤É¤¦¤¾¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«