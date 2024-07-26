¹ó½ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¡ÄJ¤ÈÍèÆü¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÂÎÏº¹Ïª¤ï¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ç¤âµ»½Ñ¤Ï¡Ö°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡Ú¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌÜ¡Û¥ê¡¼¥°Àï¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¼¯Åç¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬5-1°µ¾¡
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¹½ÃÛÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ÂÎÏº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡ÇÔ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¶ÉÌÌ¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ã¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎà»÷¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5-1¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÆâÍÆÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¶áÇ¯¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¹ñÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àï¤¤Êý¤â¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬½êÂ°¤¹¤ë¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñ¶¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¸À¤¨¤Ð¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥é¥Ã¥·¥å¤òÉð´ï¤Ë¡¢·ã¤·¤¯Àï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Î»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤â¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÉð´ï¤ËÀï¤¦¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤¤¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼¯Åç¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡¢¤¤¤ä¤à¤·¤íÁö¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤È»×¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅª³Î¤Ê¼éÈ÷¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤ÈÁÇÁá¤¯Á°Àþ¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤Ï¹â¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬Á¡ºÙ¤ÇÀµ³Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¹ª¤ß¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ì¤Ð¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¡¢¤·¤«¤·É¬Í×°Ê¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼¡¡¹¤ÈÁ°Àþ¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯Ãç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼¯Åç¤â¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î»Ø´ø¤Î²¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÉü³è¤Î´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ø¤È±¿¤Ö¾å¼ê¤µ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¥Õ¤µ¤È¹â¤¤´ðËÜµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë»£±Æ¤·¤¿UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄãÄ´¤ÊÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¯¥¿¥Õ¤µ¤È¹â¤¤´ðËÜµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç»°ãø¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÌÜ¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤òµÞ½±¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡£ÁÇÁá¤¯Á°Àþ¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»°ãø¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ì´º¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤À¤±¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÇºÇ¤â¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ËÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ22ÈÖ¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼¯ÅçDF¤Î¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤È´ØÀî°êËü¤Î·üÌ¿¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä»°ãø¡£2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤éÇÁ¤¤¤¿¤½¤Î·ã¤·¤¤É½¾ð¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¡ÊÆÁ¸¶Î´¸µ / Takamoto Tokuhara¡Ë