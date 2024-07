“SEVENTEENの弟分”TWS、早くも米国からラブコール！フェスや番組出演でさらなる世界進出なるか

韓国と日本の音楽市場を席巻したボーイズグループTWSが、アメリカでも突風を巻き起こし、“グローバル人気”を獲得できるかが注目されている。

【写真】TWS、初々しい空港ファッション

TWSは来る7月26〜28日、米ロサンゼルスで行われる「KCON LA 2024」に参加し、アメリカのファンと“初対面”を果たす。

今回の「KCON LA 2024」は、K-POPフェスティバルとして初めて地上波『CWテレビジョンネットワーク』を通じてアメリカ全域に生放送される。TWSはこれを通じて、海外ファンの注目も集める予定だ。

彼らのアメリカ初舞台は、27日にクリプト・ドットコム・アリーナで開かれる「KCON LA 2024」内の目玉イベント「M COUNTDOWN」だ。

ここでTWSは、BTS・JUNG KOOKのソロ曲『3D』をカバーするスペシャルステージなどを披露する。

また、28日にはロサンゼルス・コンベンション・センターとギルバート・リンゼイ・プラザに設置されるフェスティバルグラウンドでの「KCON STAGE」にも出演する。同日はミート&グリートイベントを行い、ファンと交流する。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

これだけではない。所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSはアメリカの有名番組やフェスティバルからラブコールが殺到しているという。「KCON LA 2024」訪問を皮切りにぎっしりと詰まった彼らのスケジュールは尋常ではないはずだ。

実際、TWSは「KCON LA 2024」の勢いに乗り、30日には「iHeartRadio LIVE with TWS」に登場する。このコンテンツは、これまでJUNG KOOKなど世界的ポップスターが多数出演した番組だ。まだアメリカの音楽市場で正式にデビューしていないTWSにとって、意味のあるステージになるものと見られる。

TWSは「iHeartRadio LIVE」の有名ホストであるジョジョ・ライトと、2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』に関するインタビューをはじめ、『plot twist』や『If I’m S, Can You Be My N?』などの代表曲を現地ファンの前で披露する。

同コンテンツは今後、iHeart Radioやソーシャルメディアでも見ることができる。フルバージョンは「Meta Horizon」「Oculus」「Meta Quest TV」などを通じて、来る10月28日より鑑賞できる。

また、TWSは8月1日、米ロサンゼルスのグラミーミュージアムで行われる「Global Spin Live」に出演する。通常、ステージとして活用する劇場クライヴ・デイヴィス・シアターの代わりに、ルーフトップのレイ・チャールズ・テラスで公演が行われる。

同公演は去る19日に前売りが始まるやいなや即座に売り切れ、TWSの熱い現地人気をうかがわせた。