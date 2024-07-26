フジロックをライブ配信で楽しむ 視聴方法と配信タイムテーブルまとめ
7月26日（金）〜28日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。アーティストパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。
※掲載情報は7月26日AM9時時点のもの
※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
【2日目・7月27日（土）はこちら】
【3日目・7月28日（日）はこちら】
◎1日目・7月26日（金）
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら
▼Ch.1
11:00~ indigo la End
12:45~ ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後験正文、GUIM SPANKY、US
14:20~ FRIKO
15:50~ マカロニえんぴつ
17:10~ CHIP WICKHAM
18:30~ KING KRULE
20:00~ HIROKO YAMAMURA
21:30~ THE KILLERS
▼Ch.2
11:30~ 新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)
12:45~ YELLOW DAYS
14:30~ ERIKA DE CASIER
16:10~ TEDDY SWIMS
17:30~ OMAR APOLLO
19:00~ GHOST-NOTE
20:30~ FLOATING POINTS
22:00~ PEGGY GOU
▼Ch.3
11:40~ 渋さ知らズオーケストラ
12:40~ Lucky Kilimanjaro
13:40~ 家主
15:10~ Original Love Jazz Trio
16:30~ THE SPELLBOUND
18:00~ iri
19:20~ Awich
21:00~ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
◎2日目・7月27日（土）
>>>Prime Video (Day 2) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら
▼Ch.1
10:20~ Billyrrom
11:30~ Hedigan's
12:40~ syrup16g
13:50~ THEATRE BROOK
16:00~ EYEDRESS
18:00~ NONAME
20:00~ KID FRESINO
22:00~ GIRL IN RED
▼Ch.2
11:00~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
12:40~ ANGIE McMAHON
14:20~ THE BAWDIES
16:10~ 折坂悠太 （band）
18:00~ くるり
20:00~ SAMPHA
▼Ch.3
11:40~ トクマルシューゴ
13:00~ THE LAST DINNER PARTY
15:10~ KITTY LIV
17:10~ スガシカオ
19:00~ CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM
21:00~ THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE
◎3日目・7月28日（日）
>>>Prime Video (Day 3) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら
▼Ch.1
10:20~ 森大翔
11:30~ betcover!!
13:00~ RUFUS WAINWRIGHT
16:10~ THE JESUS AND MARY CHAIN
18:00~ FONTAINES D.C.
20:00~ RIDE
21:10~ NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS
▼Ch.2
11:40~ 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
12:40~ US
15:10~ ALI
17:10~ YIN YIN
19:00~ ずっと真夜中でいいのに。
20:20~ KIM GORDON
22:10~ TURNSTILE
▼Ch.3
12:40~ ESNE BELTZA
13:40~ CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
17:00~ RAYE
18:10~ toe
19:20~ CELEBRATION OF THE METERS
21:00~ THE ALLMAN BETTS BAND
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
>>>Prime Video (Day 2) はこちら
>>>Prime Video (Day 3) はこちら
>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら
※掲載情報は7月26日AM9時時点のもの
※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
【2日目・7月27日（土）はこちら】
【3日目・7月28日（日）はこちら】
◎1日目・7月26日（金）
>>>Prime Video (Day 1) はこちら
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▼Ch.1
11:00~ indigo la End
12:45~ ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後験正文、GUIM SPANKY、US
14:20~ FRIKO
15:50~ マカロニえんぴつ
17:10~ CHIP WICKHAM
18:30~ KING KRULE
20:00~ HIROKO YAMAMURA
21:30~ THE KILLERS
▼Ch.2
11:30~ 新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)
12:45~ YELLOW DAYS
14:30~ ERIKA DE CASIER
16:10~ TEDDY SWIMS
17:30~ OMAR APOLLO
19:00~ GHOST-NOTE
20:30~ FLOATING POINTS
22:00~ PEGGY GOU
▼Ch.3
11:40~ 渋さ知らズオーケストラ
12:40~ Lucky Kilimanjaro
13:40~ 家主
15:10~ Original Love Jazz Trio
16:30~ THE SPELLBOUND
18:00~ iri
19:20~ Awich
21:00~ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
◎2日目・7月27日（土）
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▼Ch.1
10:20~ Billyrrom
11:30~ Hedigan's
12:40~ syrup16g
13:50~ THEATRE BROOK
16:00~ EYEDRESS
18:00~ NONAME
20:00~ KID FRESINO
22:00~ GIRL IN RED
▼Ch.2
11:00~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
12:40~ ANGIE McMAHON
14:20~ THE BAWDIES
16:10~ 折坂悠太 （band）
18:00~ くるり
20:00~ SAMPHA
▼Ch.3
11:40~ トクマルシューゴ
13:00~ THE LAST DINNER PARTY
15:10~ KITTY LIV
17:10~ スガシカオ
19:00~ CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM
21:00~ THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE
◎3日目・7月28日（日）
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▼Ch.1
10:20~ 森大翔
11:30~ betcover!!
13:00~ RUFUS WAINWRIGHT
16:10~ THE JESUS AND MARY CHAIN
18:00~ FONTAINES D.C.
20:00~ RIDE
21:10~ NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS
▼Ch.2
11:40~ 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
12:40~ US
15:10~ ALI
17:10~ YIN YIN
19:00~ ずっと真夜中でいいのに。
20:20~ KIM GORDON
22:10~ TURNSTILE
▼Ch.3
12:40~ ESNE BELTZA
13:40~ CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
17:00~ RAYE
18:10~ toe
19:20~ CELEBRATION OF THE METERS
21:00~ THE ALLMAN BETTS BAND
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