7月26日（金）〜28日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。アーティストパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※掲載情報は7月26日AM9時時点のもの
※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/

【2日目・7月27日（土）はこちら】
【3日目・7月28日（日）はこちら】

◎1日目・7月26日（金）

>>>Prime Video (Day 1) はこちら

>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら

▼Ch.1
11:00~　indigo la End
12:45~　ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後験正文、GUIM SPANKY、US
14:20~　FRIKO
15:50~　マカロニえんぴつ
17:10~　CHIP WICKHAM
18:30~　KING KRULE
20:00~　HIROKO YAMAMURA
21:30~　THE KILLERS

▼Ch.2
11:30~　新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)
12:45~　YELLOW DAYS
14:30~　ERIKA DE CASIER
16:10~　TEDDY SWIMS
17:30~　OMAR APOLLO
19:00~　GHOST-NOTE
20:30~　FLOATING POINTS
22:00~　PEGGY GOU

▼Ch.3
11:40~　渋さ知らズオーケストラ
12:40~　Lucky Kilimanjaro
13:40~　家主
15:10~　Original Love Jazz Trio
16:30~　THE SPELLBOUND
18:00~　iri
19:20~　Awich
21:00~　上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder



◎2日目・7月27日（土）

>>>Prime Video (Day 2) はこちら

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▼Ch.1
10:20~　Billyrrom
11:30~　Hedigan's
12:40~　syrup16g
13:50~　THEATRE BROOK
16:00~　EYEDRESS
18:00~　NONAME
20:00~　KID FRESINO
22:00~　GIRL IN RED

▼Ch.2
11:00~　TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
12:40~　ANGIE McMAHON
14:20~　THE BAWDIES
16:10~　折坂悠太 （band）
18:00~　くるり
20:00~　SAMPHA

▼Ch.3
11:40~　トクマルシューゴ
13:00~　THE LAST DINNER PARTY
15:10~　KITTY LIV
17:10~　スガシカオ
19:00~　CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM
21:00~　THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE



◎3日目・7月28日（日）

>>>Prime Video (Day 3) はこちら

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▼Ch.1
10:20~　森大翔
11:30~　betcover!!
13:00~　RUFUS WAINWRIGHT
16:10~　THE JESUS AND MARY CHAIN
18:00~　FONTAINES D.C.
20:00~　RIDE
21:10~　NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

▼Ch.2
11:40~　菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
12:40~　US
15:10~　ALI
17:10~　YIN YIN
19:00~　ずっと真夜中でいいのに。
20:20~　KIM GORDON
22:10~　TURNSTILE

▼Ch.3
12:40~　ESNE BELTZA
13:40~　CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
17:00~　RAYE
18:10~　toe
19:20~　CELEBRATION OF THE METERS
21:00~　THE ALLMAN BETTS BAND

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>>>Prime Video (Day 2) はこちら
>>>Prime Video (Day 3) はこちら

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