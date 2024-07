7月26日(金)〜28日(日)にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。アーティストパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。※掲載情報は7月26日AM9時時点のもの※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト: https://www.fujirockfestival.com/ 【2日目・7月27日(土)はこちら】【3日目・7月28日(日)はこちら】◎1日目・7月26日(金)>>>Prime Video (Day 1) はこちら>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら▼Ch.111:00~ indigo la End12:45~ ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後験正文、GUIM SPANKY、US14:20~ FRIKO15:50~ マカロニえんぴつ17:10~ CHIP WICKHAM18:30~ KING KRULE20:00~ HIROKO YAMAMURA21:30~ THE KILLERS▼Ch.211:30~ 新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)12:45~ YELLOW DAYS14:30~ ERIKA DE CASIER16:10~ TEDDY SWIMS17:30~ OMAR APOLLO19:00~ GHOST-NOTE20:30~ FLOATING POINTS22:00~ PEGGY GOU▼Ch.311:40~ 渋さ知らズオーケストラ12:40~ Lucky Kilimanjaro13:40~ 家主15:10~ Original Love Jazz Trio16:30~ THE SPELLBOUND18:00~ iri19:20~ Awich21:00~ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder◎2日目・7月27日(土)>>>Prime Video (Day 2) はこちら>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら▼Ch.110:20~ Billyrrom11:30~ Hedigan's12:40~ syrup16g13:50~ THEATRE BROOK16:00~ EYEDRESS18:00~ NONAME20:00~ KID FRESINO22:00~ GIRL IN RED▼Ch.211:00~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA12:40~ ANGIE McMAHON14:20~ THE BAWDIES16:10~ 折坂悠太 (band)18:00~ くるり20:00~ SAMPHA▼Ch.311:40~ トクマルシューゴ13:00~ THE LAST DINNER PARTY15:10~ KITTY LIV17:10~ スガシカオ19:00~ CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM21:00~ THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE◎3日目・7月28日(日)>>>Prime Video (Day 3) はこちら>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら▼Ch.110:20~ 森大翔11:30~ betcover!!13:00~ RUFUS WAINWRIGHT16:10~ THE JESUS AND MARY CHAIN18:00~ FONTAINES D.C.20:00~ RIDE21:10~ NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS▼Ch.211:40~ 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール12:40~ US15:10~ ALI17:10~ YIN YIN19:00~ ずっと真夜中でいいのに。20:20~ KIM GORDON22:10~ TURNSTILE▼Ch.312:40~ ESNE BELTZA13:40~ CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN17:00~ RAYE18:10~ toe19:20~ CELEBRATION OF THE METERS21:00~ THE ALLMAN BETTS BAND>>>Prime Video (Day 1) はこちら>>>Prime Video (Day 2) はこちら>>>Prime Video (Day 3) はこちら>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネルはこちら