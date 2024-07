本日7月26日(金)より、『パワーパフ ガールズ』と『グラニフ』のコラボ商品が販売開始! グラニフ公式オンラインストア・国内10店舗限定で展開される。今回登場するのは、パワーパフ ガールズをはじめ、モジョ・ジョジョやラウディラフボーイズなど、お馴染みのキャラクターたちの可愛くて、ちょっぴりスパイシーで、ステキな全13アイテム。『KaBLooy ビッグシルエットTシャツ』は、ガールズがモジョ・ジョジョをコテンパンにするデザイン。バックには、ガールズに負けて肩を落とすモジョ・ジョジョの姿が刺繍されている。ガールズのイメージカラーになっているボーダーにも注目!

『バックショット Tシャツ』は、パワーパフ ガールズの後ろ姿がキュートなデザイン。バックには、パワーパフ ガールズの生みの親・ユートニウム博士の姿も!そのほかにも、バッグやキャップ、ミドルソックスといった雑貨アイテムも充実。可愛くて日常使いしやすいアイテムが揃った。商品の取り扱いは、オンラインストアに加え、グラニフ東京、イオンモール太田、イオンモール草津、イオンモール倉敷、イオンモール新潟南、イオンモール浜松市野、イオンモール幕張新都心、グラニフ心斎橋、ジ アウトレット北九州、ジ アウトレット湘南平塚の10店舗限定となるので、ご注意を!『パワーパフ ガールズ』と『グラニフ』の初コラボレーションをお見逃しなく♪THE POWERPUFF GIRLS and all relatedcharacters and elements (C) & TM CN. (s24)