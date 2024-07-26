２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．２８ドル（＋０．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５３．５ドル（－６２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８０．７セント（－１３０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．７５セント（－９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０６．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１６．００セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．６９（－０．０６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．２８ドル（＋０．６９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５３．５ドル（－６２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８０．７セント（－１３０．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．７５セント（－９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０６．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１６．００セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．６９（－０．０６）
出所：MINKABU PRESS