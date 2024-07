猫は自撮りし犬は飼い主を撮る⁉ー自撮りとスクショは写真の歴史を変えた

高性能化するスマホのカメラ、SNS、生成AIの登場。かつて高価な機材や複雑な技術をもつ者のみのものだった「写真」は、今ではありふれた技術になりました。誰もが呼吸するように撮影をする時代、「写真」はどう変化していくのか? 建築写真家/ライターの大山顕さんによる画期的な写真エッセイ『撮るあなたを撮るわたしを 自撮りとスクショの写真論』刊行を記念して、「はじめに“自撮り猫”の登場前夜に」からの抜粋を公開します。

インターネットは猫だらけ

インターネットは猫だらけだ。猫にそれほど興味を持っていないぼくでも、自分のSNSのタイムラインには一日一件は猫の写真・動画が流れてくる。ネット上には猫好きのためのコミュニティサイトがいくつもあり、猫好き専用SNSアプリもある。world wide webの父と呼ばれるティム・バーナーズ゠リーは「現在、人々がインターネットを使う理由になっているもので、まったく予想していなかったものは何か」と聞かれて「Kittens(子猫)」と答えている。それほどネットの世界は猫にあふれている。インターネットにマスコットキャラクターを設定するとしたら、それは猫になるだろう。

ぼくがネットで観察したかぎりでは、猫は世界中で愛されている。EU圏でもアフリカでもアメリカでもアジアでも。ウクライナ人もロシア人も猫好きだ。ロシアによる侵攻によって故国を追われ、家とペットの猫を断腸の思いで手放してアメリカに避難したウクライナ人家族が、慈善団体の支援によって移住先のカリフォルニアで愛猫と再会した、というエピソードが話題になった。

世界一の猫好き国民

一方、ロシア人はロシア人で世界一の猫好きと言われている。ドイツの調査会社ダリア・リサーチによる二〇一七年の調査によれば、猫を飼っている割合が最も高い国はロシアで、人口の五九%にもなるそうだ(日本は一六%)。サンクトペテルブルクにあるロシアの国立美術館、エルミタージュ美術館には七〇匹の猫が住み、警備員として美術品をネズミから守っているという。ロシア最後の皇帝ニコライ二世の子供たちの猫は、皇帝のタペストリーで爪を研ぐことを許されていたと言われている。一家は一九一八年に殺されたが、猫たちは生き残った。猫は政治体制もイデオロギーも超えるのだ。イスラム教圏でもキリスト教圏でも仏教圏でも猫は愛されている。宗教的な例外はヒンズー教で、神の使いであるネズミを食べてしまうゆえに忌避されているという。しかし、ネットの世界ではインド人も猫好きであることがうかがえる。世界中の猫好きが世界地図に猫の写真をマッピングする“I Know Where Your Cat Lives”を見る限り、ヒンズー教圏含め、民族・宗教を超えておよそ都市には必ず猫がいて、人間たちはせっせとその姿を撮り、アップしている。ネットは猫の植民地だ。

YouTubeも猫だらけ

SNSによって、世の中には自分と全く相容れない思想を持つ人びとがたくさんいることがあからさまになった。そのせいでもめ事が絶えない。明らかになったことのもうひとつは、人類が猫画像を好むことだ。インターネット出現以前から猫は人気ではあったが、ここまでとは。インターネットは猫のために発明されたのではないかとすら思う。現在、世間は生成AIの話題で持ちきりだが、その元になる重要な技術のひとつに猫が関係している。二〇一二年にGoogleのXラボにおいて、AIが人間に教えられることなく独力で認識するにいたったのが、猫の画像だったのだ。これは、ユーチューブから切り出した大量の静止画像を巨大なニューラルネットワークに機械学習させた結果だ、つまりユーチューブは猫だらけということだ。本書では、AIが生成する「写真」の問題についても考察している。

実は犬画像の数の方が多い

どうしてここまで猫は撮られ、見られるのか。猫が人気者だから、ということだけでは説明が付かない。ペット二大巨頭のもう一方である犬と比較して考えてみよう。もちろん犬も人気者だ。なにせ人類にとって最初のペットと言われる。本稿執筆現在、Instagramで両横綱をハッシュタグ検索すると、意外なことに「#cat」二・八億、「#dog」三・六億と、犬の方が多い。「#cats」「#dogs」と複数形にしても一・五億と一・六億。その他「#catlover」「#catstagram」「#doglover」「#dogoftheday」など、猫と犬にまつわるハッシュタグがたくさんあり、それらの数を合計すると猫と犬の間にそれほど差はないだろう。しかし、すくなくともぼくのSNSのタイムラインには犬画像・動画はほとんどシェアされてこない。ティム・バーナーズ゠リーも「Puppies」とは答えなかった。おそらく、猫と違って犬画像はポストされても、リポスト・引用されることが少ないのだ。

「猫性」ゆえのシェアされやすさ

なぜだろう。たぶん、犬は誰かの犬だからだ。見知らぬ飼い犬の画像はなんとなく保存したりシェアしづらい。飼い犬は主人の存在と切り離せない。これは人の赤ん坊の写真と似ている。他人の子どもの画像は、いくらかわいくてもそれをリポストすることがためらわれる。誰かの庇護下にあるからだ。しかし、猫の場合、誰かの飼い猫の画像を自分のカメラロールに保存することすらあるだろう。なぜか。猫は飼われていようとも独立した個だからだ。よく言うだろう。「私が猫を飼っているのではない。猫さまが私を飼っているのだ」と。誰かのものではないから、その画像・動画を保存、シェアしてみんなで愛でることができる。これはアイドルに似ている。アイドルが恋愛を禁止されるのは「猫性」が失われてしまうからだ、と説明できるかもしれない。念のため言い添えておくと「猫性」とは人が密接な関係を持っていない状態を指すのであって、恋愛によって人が「誰かのもの」になる、と言いたいわけではない。あと、アイドルの恋愛禁止はどうかと思う。

写真の四つの変化

いきなり猫の話題で始まったが、本書は猫の本ではない。スマホとSNSの組み合わせが写真を大きく変えたこと、そしてその写真の変化を通じて「見る」ことそのものについてぼくが考えたことが綴られている。猫の話から始めたのは、こんにちの猫画像の隆盛はスマホのカメラの画期性をよく表しているからだ。ここまで、現在のインターネットに猫画像・動画があふれる「猫側」の理由について語ってみたが、ぼくが真に興味があるのはこれと対照にある「カメラ側」の理由だ。端的に言うと、スマホによって簡単に猫を撮ることができるようになった。

スマホとSNSがもたらした写真の変化、その内容は大まかに分けて四つある。一つ目はスマホによってカメラが驚くほど高性能になったこと。二つ目は写真が低コストになったこと。三つ目はいつでも誰でもカメラを持っていること。四つ目はスマホにはインカメラが付いている、つまり自撮りが可能になったことだ。どれも当たり前のことで、とりたてて論ずるまでもないように思うかもしれない。しかし、これら当たり前のことが実に重要なのだ。

猫撮影の難しさとカメラの進化

猫の撮影には一つ目と二つ目と三つ目が大きく関わっている。まず、一つ目。いまや猫画像はありふれているので気付きにくいが、実は猫を撮るのは難しい。猫の動きは人間の予想と期待の埒外にある。猫は犬のように「待て」なんかしない。ピントを確認し、露出を合わせ、などとやっているうちにシャッターチャンスを逃してしまう。すぐにカメラが起動し、被写体を自動的に認識し、ピントを合わせ、適切な露出を設定してくれて、撮り手はシャッターボタンを押すだけ、ときにはシャッターボタンを押す前後のショットまで記録しておいてくれる、というスマホのカメラは猫撮影にうってつけだ。

スマホ以前の、カメラがデジタル化された後の時代でも、猫画像は今ほどあふれていなかった。フィルム時代ならなおさらだ。一九世紀の肖像写真に笑顔がほとんど見られないのは、文化的な背景もさることながら、露出時間が長かったからではないかとぼくは考えている。笑顔という筋肉の動きはほんらい一瞬のもので、それは写真においてはフィルム感度の向上によって発見されたものだ。おおげさに言えば、笑顔の肖像写真と同様に、猫画像はスマホによって「発見」されたのだ。

境界線の上の猫

スマホは確かに操作が簡単で高機能だが、同等の性能をもつデジカメもあるではないか、と思う方もいらっしゃるだろう。そこで二つ目のコストの観点だ。スマホで撮れるものと同等のクオリティの写真を撮ることができるカメラはけっこう高価だ。多くの人はカメラを目的とせずにスマホを買い、結果として高性能のカメラを手にしている。一般的に、高性能のカメラは、本体とレンズそのほかの備品がたいへん高価で、操作も難しかった。ランニングコストもバカにならず、特にフィルム時代のものは、フィルムにも現像にもプリントにもその都度お金がかかった。そのあげくちゃんと撮れたかどうか、現像するまでわからない。高コストなのに失敗が多いという代物だった。これがスマホで劇的に変わる。写真を多くの他人の目に触れさせることができるようになったからである。しかも撮ったその場で。

写真は「見られるもの」になった

加えて、SNSによって写真の発表が事実上無料でできるようになった(スマホ代金と電気代、通信料を「カメラ代」とみなすかどうかによるが)。スマホ以前、デジカメの時代になっても、プロカメラマンでもないかぎり、自分が撮った写真を広く世に発表する場などほとんどなかった。ネットが普及した後でも、個人サイト開設スペースを用意するかブログアカウントを用意するなどして、デジカメのカードからパソコンにデータを移し、リサイズしてアップロードして、といった手間がバカにならなかった。SNS普及以前の写真は、もっぱら友人同士で焼き増しあるいはメールで送る程度で、不特定多数の人びとの目に触れる可能性などなかった。これは動画でさらに顕著だ。それが一変した。写真・動画は第三者に見られるために撮られるものになったのだ。そんなの当たり前ではないか、といまでは思うだろう。お金をかけたあげくほとんど見てもらえない、というのが十数年前までの写真だったことを、ぼくらはすっかり忘れている。

猫の氾濫とメディアの成熟

こういうコストがかかった時代においては、そこまでして猫を撮ってウェブサイトにアップする人は愛猫家でもそう多くなかった。たとえばポルノは、いつの時代も新しいメディアが登場するとまっさきに応用される。コストをかけても需要があるからだ。その点で、猫は非常に微妙なポジションにいる。どうやら猫は「コストがかからないならいくらでも撮るが、そうでなければ撮らない」という、撮影欲とコストの境界線上にいる。猫が家と道路の境界にある塀の上で丸まっているように。猫の氾濫はメディアの成熟を表すのだ。

世界中の人が高性能カメラを持ち歩く時代に

そして三つ目。とくに写真好きというわけではない人でもスマホというカメラを持つようになったことが、多くの人が猫を撮る機会をもたらしたのはもちろんだが、それよりスマホの「いつでも手元にある」という性質のほうが猫写真の隆盛に大きく働いている。先に述べたように猫の動きは予想できない。猫のかわいらしさや動きのおもしろさをとらえるには、家の中でも外でも、すぐにカメラを取り出せるようになっていなければならない。よほどの写真好きでなければ外出先でも家の中でも(キッチンでもベッドでも、人によってはバスルームでも)肌身離さずカメラを持ち歩くなどということはしない。なのに、いまや世界中の人が意図せずそういう状態になっている。これはいままでなかったことだ。写真史上、これほど大きな出来事はなかなかないと思う。

ふと思ったが、犬がスマホを使えたら、ご主人様の姿を撮るだろう。そしておそらく、猫は自撮りするのではないか。そんな気がする。

※本記事は、『撮るあなたを撮るわたしを 自撮りとスクショの写真論』より「はじめに“自撮り猫”の登場前夜に」の章前半を抜粋、一部編集して作成しました。続きは書籍にてお楽しみください。

