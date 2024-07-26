【日本】
東京消費者物価指数（7月）08:30
予想　2.2%　前回　2.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)

景気動向指数（確報値）（5月）14:00
予想　N/A　前回　111.1（景気先行指数)　
予想　N/A　前回　116.5（景気一致指数)

【米国】
個人所得・支出（6月）21:30
予想　0.5%　前回　0.5%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（6月）21:30
予想　0.1%　前回　0.0%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.5%　前回　2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）23:00
予想　N/A　前回　66.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります