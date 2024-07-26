【日本】

東京消費者物価指数（7月）08:30

予想 2.2% 前回 2.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)



景気動向指数（確報値）（5月）14:00

予想 N/A 前回 111.1（景気先行指数)

予想 N/A 前回 116.5（景気一致指数)



【米国】

個人所得・支出（6月）21:30

予想 0.5% 前回 0.5%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（6月）21:30

予想 0.1% 前回 0.0%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.2% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）23:00

予想 N/A 前回 66.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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