日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43625.77円 ボリンジャーバンド3σ
42435.18円 ボリンジャーバンド2σ
41244.59円 ボリンジャーバンド1σ
40054.00円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39460.00円 一目均衡表・転換線
39051.87円 75日移動平均
38863.41円 ボリンジャーバンド-1σ
38714.00円 5日移動平均
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38360.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37700.00円 26日夜間取引終値
37672.82円 ボリンジャーバンド2σ
36663.15円 200日移動平均
36482.23円 ボリンジャーバンド3σ
247.93円 25日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43625.77円 ボリンジャーバンド3σ
42435.18円 ボリンジャーバンド2σ
41244.59円 ボリンジャーバンド1σ
40054.00円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39460.00円 一目均衡表・転換線
39051.87円 75日移動平均
38863.41円 ボリンジャーバンド-1σ
38714.00円 5日移動平均
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38360.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37700.00円 26日夜間取引終値
37672.82円 ボリンジャーバンド2σ
36663.15円 200日移動平均
36482.23円 ボリンジャーバンド3σ
247.93円 25日日経平均株価現物終値
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