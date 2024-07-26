　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の3万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43625.77円　　ボリンジャーバンド3σ
42435.18円　　ボリンジャーバンド2σ
41244.59円　　ボリンジャーバンド1σ
40054.00円　　25日移動平均
39910.00円　　一目均衡表・基準線
39460.00円　　一目均衡表・転換線
39051.87円　　75日移動平均
38863.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
38714.00円　　5日移動平均
38585.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38360.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37700.00円　　26日夜間取引終値
37672.82円　　ボリンジャーバンド2σ
36663.15円　　200日移動平均
36482.23円　　ボリンジャーバンド3σ
247.93円　　25日日経平均株価現物終値


株探ニュース