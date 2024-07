「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代々木公園駅の近くにオープンした、健康志向のおにぎりカフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店(東京・代々木公園)

3種類のおにぎり 写真:お店から

2024年3月、代々木公園駅から徒歩7分ほどの場所に「コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店」がオープンしました。店主の江藤 智幸氏は、ホテル、ケーキ屋、ケータリングなどの事業を経験した後に、ランニング教室やスポーツジムの運営など、スポーツに関わる事業を始めた経歴の持ち主。キッズ、市民アスリート、プロアスリートのサポートをしていく中で食事の大切さに気付き、メンタル面での影響が体にも表れることを考えて、食事のサポートも始めたそうです。

おにぎりはバリエーション豊富 写真:お店から

2023年1月、神保町に『あなたのおなかときもち、満たします』をモットーに、みんなで同じものを楽しめるおにぎりカフェとして「PAMOJA」をオープン。厳選した自然派食材や自家製味噌などを使った、アレルギーのある方やヴィーガンの方にも好まれる和洋折衷の料理を提供しています。「PAMOJA」を運営している中で、健康志向な方が多いことを再確認したため、今回2店舗目のオープンとなりました。

広々とした店内 写真:お店から

新店舗は、自身もランナーであり、長年ランナーのサポートをしてきた店主の好きなランニングスポットが代々木公園だったため、この場所に決めたそう。たくさんの方が立ち寄りやすい立地も決め手になりました。

写真:お店から

7階に音楽ホールを持つ「白寿生科学研究所 本社ビル」は天井が高く広々とした空間。店内はガラス張りで明るく、全30席の客席はほどよい間隔が取られていて、周りが気になることもなくゆっくりと過ごせます。

アイスカフェラテ 写真:お店から

おすすめの「カフェラテ」700円は、トップバリスタで焙煎士である門脇裕二氏が手掛けた逸品で、おにぎりに合う、力強さと甘さが口に残るまろやかなオリジナルコーヒー。厳選された焙煎後1カ月以内のコーヒー豆を使用し、ミルクと合わせてもコーヒーの香りとコクをしっかりと感じることができます。

生こしょうおにぎり 写真:お店から

自慢のおにぎりは定番の「塩むすび」や「子持ち昆布」、シソの香りが爽やかな「まるっと梅」など、250円から用意。中でも「生こしょうおにぎり」330円は、噛むとプチッと口の中で辛みと爽やかさが弾けて広がる生こしょうが印象的な、特別栽培米のお米の甘さが際立つおにぎりです。お味噌汁はヴィーガン仕様なので、そういった点もうれしいポイントですね。

マフィンや日替わりで焼き菓子も用意 写真:お店から

おにぎり以外にも「季節のマフィン」450円〜や「コーヒーゼリー」480円、日替わりで焼き菓子も用意しています。9月までは期間限定でかき氷を提供中。素材そのものの味を楽しめる生のローストピスタチオをふんだんに使った「ピスタチオベリー セット」2,000円や、店主の地元愛知県岡崎のお茶屋さんこだわりの茶葉で作る「和紅茶&気まぐれTP セット」1,800円など、同店オリジナルのかき氷です。かき氷はドリンクとセットでのオーダーとなります(追加注文は単品で注文可能)。

テイクアウトの容器も可愛い 写真:お店から

もちろんテイクアウトもでき、パッケージも可愛らしいので、ピクニックやちょっとした手土産にもおすすめです。朝9時から営業しているので、朝食利用もできるうれしいおにぎりカフェ。代々木公園にお出かけの際など、立ち寄ってみてはいかがでしょう。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 ハクジュ本社ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

The post 自然派食材がうれしい、特別栽培米の甘さが際立つおにぎりカフェがオープン(東京・代々木公園) first appeared on 食べログマガジン.