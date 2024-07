by Thomas Hawkテスラ、SpaceX、Neuralink、そしてX(旧Twitter)などの企業を所有するイーロン・マスク氏がXで、自身の所有するAIスタートアップ・xAIにテスラから50億ドル(約7640億円)の投資をするべきかどうかをフォロワーに尋ねるアンケートを行いました。アンケートは、3分の2以上が投資すべきと回答する賛成多数で終了しました。

Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?



(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters)— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2024

マスク氏がXに投稿した、テスラからxAIへの投資の是非を問うアンケートが以下。マスク氏は「評価額が複数の信頼できる外部投資家によって設定されると仮定すると、テスラはxAIに50億ドルを投資するべきでしょうか?」とフォロワーに尋ねました。なお、テスラは上場企業であり、投資には取締役会と株主による決議が必要になるため、これはあくまでも事前調査であるとマスク氏は断っています。約1日間受け付けたアンケートには、95万8086人が投票し、そのうち67.95%が賛成票を投じました。この投票は、2024年7月23日に公表されたテスラの2024年第2四半期の決算報告で、同社の最終利益が前年同期から45%減少し、1株当たりの利益が4四半期連続で市場の予想を下回るなど、さんざんな結果が出た直後に行われました。主力の自動車部門の収益が大きく下落し、全体的な業績が低調に終わったことでテスラの株価は時間外取引で一時7%以上も下落しました。しかし、大きく躍進したエネルギー貯蔵事業や、開発中のロボットタクシーやヒューマノイドロボットなどの未来的な事業には、引き続き投資家たちからの高い関心が寄せられています。by Tesla, Inc.投資家向けの電話会見では、マスク氏に「テスラからxAIに投資するか、あるいは同社のチャットボット『Grok』をテスラのソフトウェアに統合する予定はあるか」という質問が投げかけられました。これに対し、マスク氏は「テスラはxAIから多くのことを学んでいます。実際、xAIは完全自動運転の発展やテスラの新しいデータセンターの構築に役立っています。xAIへの投資に関しては、株主の承認が必要だと思いますが、株主が承認してくれるのであれば、もちろん私も賛成です」と述べて、前向きな姿勢を見せました。これまでにも、マスク氏は自分の会社の間でリソースを融通させており、例えばSpaceXはマスク氏が買収した直後のTwitterから大規模な広告キャンペーンを買い上げてStarlinkの広告を打っています。SpaceXがTwitterの広告枠を爆買いしている - GIGAZINEまた、マスク氏が所有するトンネル掘削企業のThe Boring Companyは、テキサス州にあるテスラの工場のトンネル掘削のために、テスラと100万ドル(約1億5000万円)の契約を結びました。事情に詳しい情報筋によると、このトンネルはCybertruckを生産ラインの終点から工場の敷地内を通る道路の反対側へと移動させるためだけのものだったとのこと。今回マスク氏が示した50億ドルという投資額は、テスラの決算報告や投資家向けの会見で出た数字ではないため、具体的にどのような算定に基づいた金額なのかや、その使途は不明です。金融系ニュースメディアのProactiveは「テスラからの50億ドルの投資は、おそらくxAIのGrokをより強力にするために、GPUクラスターをさらに増設することに使われるでしょう」と予想しました。