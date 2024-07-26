¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤ò±Ç¤¹¶âÍø¡¢±ß°Â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍ¶°ø¤â¡¡À¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë¶âÍø¤ÈÀ¯ºö¤òÃí»ë¤·¤è¤¦
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¶¶ËÜÁï»á
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¡×¤ò²ò½ü¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°²ó2007Ç¯¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡¢¶âÍ»´íµ¡¤Î¸å¡¢Ä¹¤¯¡Ö¥¼¥í¶âÍø¡×¡ÖÎÌÅª´ËÏÂ¡×¤òÂ³¤±¤¿¸å¤ÎÍø¾å¤²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆµÕ¤ËÍø²¼¤²¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¸å¤Îº£²ó¤ÎÍø¾å¤²¶ÉÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¶âÍø¤Î¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ë¡¢»ä¤¬Â¤òÆ§¤ß¤¤¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥æ¡¼¥í´íµ¡¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍø¤Ï¡¢¿¹ÍåËü¾Ý¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤´¤È¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¶À¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿®ÍÑ¡×¤ò¤Ï¤«¤ë¼ÜÅÙ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤¤ª¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¥í¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¶âÍø¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¥í¡¼¥ó¤È¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ë¤·¤Æ¾Ú·ô²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤¨¤Æ¿®ÍÑ¤¬Áý¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤È¤Ï¿®ÍÑ¤ÎÄã¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤¯¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¥í¡¼¥ó¤ÎÇËÃ¾¡Ê¤Ï¤¿¤ó¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿®ÍÑÌäÂê¤Ø¤È¡¢°ìµ¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Çµð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¶ä¹Ô¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ë¶âÍ»»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¹Ù³°¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Æþµï¼Ô¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤ÎÈÎÇä¹¹ð¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á2012Ç¯6·î¡¢À±ÌîâÃ»°Íº»£±Æ
2009Ç¯¤Î¥®¥ê¥·¥ã¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú±£¤·È¯³Ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥í´íµ¡¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¹ñºÄ¶âÍø¤¬µÞÆ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë¤È¤ê¤¯¤ß¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬¤Ï¤Í¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤ÏÈèÊÀ¤·¤¿¡£10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡Ö´í¸±¿å°è¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë7%¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤É¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤«¡£Æ±¤¸ÄÌ²ß¥æ¡¼¥í¤ò»È¤¦¹ñ¡¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¿®ÍÑ¤Î¹â¤¤¹ñ¤¬Æþ¤ëºÄ·ô¤òÄã¤¤¶âÍø¤ÇÈ¯¹Ô¤·¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤É¤ËÂß¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ±¤¸¼Ú¶â¤À¤¬¡¢¶âÍø¤Î¹âÄã¤ò¤ï¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¥®¥ê¥·¥ã»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Á¥×¥é¥¹¼óÁê¡ÊÃæ±û¡Ë¡á2015Ç¯2·î¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¢À±ÌîâÃ»°Íº»£±Æ
¤³¤Î25Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤ÏÃÏ¤ò¤Ï¤¦¤è¤¦¤ÊÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¸å¤Ï0%Á°¸å¤Ë¤ª¤µ¤¨¤³¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈô¤Ó²ó¤ë¡£Äã¶âÍø¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ìó38Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Í¤«¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¡×¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë½îÌ±
ºÇ¶á¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢³¤³°³ô¼°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤³¤³°Åê»ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¤Î»ñ»º¤¬¤¤¤¯¤éÁý¤¨¤Æ¤â±ß¹â¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¡£1Ëü¥É¥ë¤¬160Ëü±ß¤«100Ëü±ß¤«¤Ç¤Ï¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï±ß°Â·¹¸þ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢±ß·ú¤Æ¤Î»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë±ß°Â¤òË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¶âÍø¤¬Äã¤¯À®Ä¹¤¬¸«¤³¤á¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î±ß¤òÇä¤Ã¤Æ³¤³°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¢ª±ß°Â¤È¤Ê¤êÍ¢ÆþÉÊ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¢ª¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤òµá¤á¤Æ³¤³°Åê»ñ¡¢¤È¤¤¤¦±ß°Â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬¤ª¤³¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤Î¤Ë¶âÍø¤¬Äã¤¯¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤´¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¸º¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎÀÇ¼ý¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¡×¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£
2006Ç¯3·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÎÌÅª´ËÏÂÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆü¶ä¤ÎÊ¡°æ½ÓÉ§ÁíºÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡°æÆü¶ä¤ÏÆ±Ç¯7·î¤Ë¥¼¥í¶âÍø¤ò²ò½ü¡¢2007Ç¯2·î¤ËÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤·¤¿¡á2006Ç¯3·î¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è
ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Äã¶âÍø¤È¤¤¤¦¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶âÍø¤ÎÀè¹â´¶¤¬¤¢¤ë»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢ºâÀ¯¤â¶âÍ»À¯ºö¤â¤Õ¤«¤·Â³¤±¤¿²áµî¤ÎÌµÍý¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¤Î¼Ò²ñ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¡£²áµî¤ÎÀ¯ºö¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿À¯ºö¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¶âÍø¤ÎÆ°¤¤È¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¡¢¤è¤¯ÌÜ¤ò¶Å¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£