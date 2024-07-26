ÁÈ¿¥¤Î¾åÁØÉô¤¬¡ÖÌµÇ½¤À¤é¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¶âÁ¬¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¸Â¤ê¤¢¤ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·Ð±Ä³Ø¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤³¤í¤¬¤ë¡Ö·Ð±Ä¤Î¼ºÇÔ¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´äÈø½ÓÊ¼¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÌµÇ½¤Ë¤Ê¤ë¿¦³¬¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë
¿Í´Ö¤ÎÏ«ÎÏ¤ä»þ´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢°ì±þ¡Ö»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¿Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ìµ°ÕÌ£¤Ê¡Öºî¶È¡×¤Ê¤¤¤·¡Ö±¿Æ°¡×¤ÇÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë--¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤È·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ò¤¿¤È¤¨¤Ð¥¨¥¯¥»¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ÊÄ¤¸¤Æ¡¢³«¤¤¤Æ¡¢ÊÄ¤¸¤Æ¤È¤¤¤¦»ØÀè¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Çº£Æü¤Îµ®½Å¤Ê°ìÆü¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤âÉ´Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¶Ø¶ç¤òÈ¯¤·¤Æ¾å»Ê¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¾å»Ê¤Ï¡Öµ¬Â§¤À¡×¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ËÊÖ»ö¤¹¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾å»Ê¤À¤Ã¤Æ¡¢Ìò°÷¤À¤Ã¤Æ¡¢¼è°úÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê»Å»ö¤ò²ñ¼Ò¤Ë¶¯À©¤·¤Æ¤¤¿µ¬À©Åö¶É¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¡Ö¤½¤Î»Å»ö¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤½¤¦ÊÖÅú¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ó¡Ê¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤ÊÉô²¼¤¬½ÐÀ¤¤·¤ÆÌµÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡ÒÌµ°ÕÌ£¤Ê²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤³¤½¤¬·Ð±Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î»Å»ö¡¿²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ö·Ð±Ä¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼¡¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö¿Í¤ÏÌµÇ½¤Ë¤Ê¤ë¿¦³¬¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ôÍýÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ò·ï£±¡§ÁÈ¿¥¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¾õ¤Ç¤¢¤êÊ£¿ô¤Î³¬ÁØ¡Ê¿¦³¬¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¡£
¾ò·ï£²¡§¤¢¤ë¿¦³¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤è¤ê¾å°Ì¤Î¿¦³¬¤Ë½¢¤¯¡ÊÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¹ß³Ê¡¦²ò¸Û¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¡£
¾ò·ï£³¡§Ê£¿ô¤Î¿¦³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¡£
¾ò·ï£´¡§¸Ä¡¹¿Í¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏÃÍ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¡¢°Û¤Ê¤ëÇ½ÎÏ´Ö¤ËÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äê¤¹¤ë¡£¡Ó¡Ê¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï¸½Âå¤Î´±Î½À©ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¾õ¶·¤À¤í¤¦¡£
ÁÈ¿¥¤Î¾åÁØÉô¤ÏÌµÇ½¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±
¡Ö¿Í¤ÏÌµÇ½¤Ë¤Ê¤ë¿¦³¬¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¡×--¶ñÂÎÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÒÆÃÄê¤Î¿¦³¬¤ÇÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼¡¤Î¿¦³¬¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¡£¤¿¤À¤·¾å°Ì³¬ÁØ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ÎÎ¨ÏÀÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î¿¦³¬¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¬¼¡¤Î¿¦³¬¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Èà¤é¤Ï¿·¤·¤¤¿¦³¬¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Î¿¦³¬¤Ë¿Ê¤Þ¤º¤ËÅ¬À¤Î¤Ê¤¤¿¦³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¿¦³¬¤Çµ¯¤³¤ë¤ÈÁÈ¿¥¤Î¾åÁØÉô¤ÏÌµÇ½¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ôÍýÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¿¦³¬¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤ÁÈ¿¥¤Û¤É¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀè¤Û¤É¤Î»Í¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Î·òÁ´¤ÊÁÈ¿¥¤Ï¤³¤¦¤·¤¿æ«¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Í¾ò·ï¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä°Ê¾å¤ò²óÈò¤¹¤ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤ò·Ð±Ä»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¾ò·ï£³¡¦£´¤Î²¾Äê¤Ï´ÊÃ±¤ËÊø¤ì¤ë¡Ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë´î·à¤Î¿ô¡¹¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¾å»Ê¤¬ÌµÇ½¤À¤È¾Ð¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¸½¼Â¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤³¤¦¤·¤¿Ìµ°ÕÌ£¤Ê»Å»ö¤â¤É¤¤òºî¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ó¡Ê¡ØÀ¤³¦¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¿¦³¬¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¬¼¡¤Î¿¦³¬¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»Å»ö¤ò·Ð±Ä»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÏ·¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¡×¤Î°Õ³°¤Ê°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡ÖÂç¤¤Êº¹¡×¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼Ï·¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡Ö·Ð±Ä»×¹Í¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£