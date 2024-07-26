¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ç¥¢¡¦¥é¥¤¥¨¥ó¡Ö²¤½£°Ñ°÷Ä¹ºÆÁª¡×¤ÎÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¡Ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞË×Íî¤¹¤ë¤Î¤«¡©

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¡üEwa Zajączkowska-Hernik do Ursuli von der Leyen: „Powinna pani trafić do więzienia¡É¡ÊEuractiv, July 18, 2024¡Ë
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