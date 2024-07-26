£¹ÀïÌµÇÔ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®²È¤¬Àä»¿¡ª»³ËÜKIDÆÁ°ê¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö°Ëâ²¦»Ò¡×¤ÎÄ¶¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆ°¤
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢£±É¤¤À¤±¸×¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÅ¾¸þ¸å¤Ï£¹ÀïÁ´¾¡¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¤ê¤ó¤ä¡Ë¤¬¡¢´Øº¬¶Ð¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ò´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÉÝ¤¹¤®¤ë³ÊÆ®µ»Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ»³ËÜKIDÆÁ°ê¡Ê2018Ç¯Â¾³¦¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏKID¤Î»Ð¤Ç¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°²¦¼Ô¤ÎÈþÍ«¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¥Ã¥º¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶µ¼¼¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢»³ËÜ²È¤È¤Ï±ïÀõ¤«¤é¤Ì´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£ÈþÍ«¤¬»ØÆ³¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢ÈþÍ«¤ÎËå¡¦À»»Ò¤¬»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎºÊ¤À¡£
¡¡´Øº¬¤¬¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡×
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¶½Ê³¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¤½¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»ÄÌ¤Î´Øº¬¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ê»³ËÜKID¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°Ëâ²¦»Ò¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¥Ê¥¸¡¼¥à¡¦¥Ï¥á¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÂ¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¡Ø¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢ÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡×
¡¡¥Ê¥¸¡¼¥à¡¦¥Ï¥á¥É¤È¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µIBF¡¦WBO¡¦WBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡£¤¦¤¹¤é¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¤À¤é¤ê¤È²¼¤²¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥ç¥¤¤ÈÈò¤±¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇKO¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤âÎà¤¤µ©¤Ê¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£ÊÂÂçÄñ¤ÎÁª¼ê¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤Ç¤¤ë·ÝÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»³ËÜKID¤ÏK-1½éÀï¤ÎÂ¼ÉÍÉðÍÎÀï¡Ê2004Ç¯£²·î24Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¶·â»þ¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥á¥É¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÆ°¤¤Ç£²²óKO¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â¤Þ¤¿¡¢Îà¤¤µ©¤Ê¤ë³ÊÆ®¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê½ê¤Ò¤Ç/¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë