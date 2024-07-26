Ä¹Þ¼¹ä¡¢¸Î¶¿¼¯»ùÅç¤ÇÃç´Ö¤È¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼³Ú¤·¤ß¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Þ¼¹ä¡Ê67¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãç´Ö¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
27¡Á28Æü¡¢À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÄ¹Þ¼¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¡Ãç´Ö¤¬½¸¤¤Íµ¡ºÏÇÝ¤ÎÃãÈª¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÇò¤¤±À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÌ¸Åç¤ÎÍ¼Êë¤ì¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿ô¤Î¤È¤ó¤Ü¤¬Éñ¤¦¡£Ì¸»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÏÌû²÷¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯Èô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÆù¤ä¥Ê¥¹¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÌ¾¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Öº£Æü¤âº£Æü¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡¡¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ìÈÖÀ±¤¬¶õ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Ò¤°¤é¤·¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£