¥Ö¥®¥¦¥®¡È°¦»Ò¡É¾®ÌîÈþ²»¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤µ¤ËËá¤¤¬¡Ä¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¹¥º»Ò¤ÎÌ¼¡¦°¦»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿»ÒÌò¤Î¾®ÌîÈþ²»¡Ê6¡Ë¤ÎÊì¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾®Ìî¤ÎÊì¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢ÁÐ´ã¶À¤ò¤Î¤¾¤¯Èþ²»¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£