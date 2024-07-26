¥¬¥¶Àï¸å·×²è¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¾ÜºÙÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡áÊÆ·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¦¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Ï£²£µÆü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÁè½ª·ë¸å¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò½ä¤ëº£¸å¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·×²è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾ÜºÙ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯ÌäÂê¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Î¥ß¥é¡¼ÊóÆ»´±¤ÏÆ±Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¬¥¶¤ò½ä¤ëº£¸å¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾ÜºÙ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¨µÄ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£