²ù¤·¤¤¥Á¥¥ó¡Ø¤Þ¤áÆüÏÂ¡ÙÂè429²ó
Ç¯¡¹¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶Æ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é1Ç¯¡¢ÉÂµ¤¤â²ø²æ¤â¤»¤º¤Ë¤è¤¯¤¾À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª·ò¹¯¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ªÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉ¡¿å¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¯»ä¤òÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤À¤±¤É¤Í¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¡¢Æüº¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¦Æü¤Ê¤Î¤À¤ÈºÇ¶á¤È¤ß¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤ä¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿Ì¼¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¡£
¤È¤Ó¤¤ê¤Î¡Ö²ù¤·¤¤¥Á¥¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£