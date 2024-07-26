¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡ÙÂè5ÏÃ¤Ç¡ÖÂè2¤ÎÆæ¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡×¡¡¶¶ËÜP¤¬Í½¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤¬¼ç±é¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢Ý¯°ææÆ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê26Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¶ËÜÉçÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢Ý¯°ææÆ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Æ»¾å¹áÉÄ¤ò¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢ÆæÂ¿¤Èë½ñ¡¦ÎëÌÚ½ÓºÈ¤ò¶Ì»³Å´Æó¡¢¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¼ã¤À¯¼£²È¡¦À¶²È°ìÏº¤òÝ¯°ææÆ¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ã¤À¯¼£²È¤ÈÍÇ½¤ÊÈë½ñ¤Î´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸¡¢±É¸÷¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÉÔ¿³»à¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¶¯¤¤¼¹Ç°¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡È¿Í´Ö¤È¤¤¤¦ÌÂµÜ¡É¡£Ã¯¤â¤¬»ý¤ÄÍß¤äÌîË¾¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÀ¯¼£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡½¡½À¶²È¤ÎÊì¡¦¹À»Ò¤ÈÎëÌÚ¤ÏÎ¢¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë2¿Í¤Î¾×·â¤Î²áµî¤È¤Ï¡Ä
Æ»¾å¡Ê¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ë¤Ï¡¢À¶²È¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÎÊì¡¦¹À»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë°¦É²¤Ç¤µ¤é¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎëÌÚ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤¬¤è¤¯Åö»þ¤ÎÀ¶²È¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¹À»Ò¤È¤âÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¾å¤Ï¡¢¹À»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÎëÌÚ¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ¤È¹À»Ò¤ÏÎ¢¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ5ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤È¹À»Ò¤Î¾×·âÅª¤Ê²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÎëÌÚ¤Î²áµî¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤¼¤Ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¡½¡½¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤â²áµî¤âÊª¸ì¤¬¿Ê¤àÂè5ÏÃ¡ªÂè2¤ÎÆæ¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
5ÏÃ¤Ç¤ÏÆ»¾å¤¬¡¢Âè2¤ÎÆæ¤Î½÷¤äÎëÌÚ¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î´ª¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤ò¼¡¡¹¤ÈÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤¹¡£Æ»¾å¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤Î¿ô¡¹¤ò¶Ã¤¤È¶¦¤ËÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¿¿ÈôÀ»¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂè2¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤âÆ»¾å¤ÎÄÉÀ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¤Þ¤¿Êì¡¦¹À»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¶²È¤òËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¹À»Ò¤«¡©¸µÎø¿Í¡¦¿¿Ãæ°¡Î¤º»¡ÊÅÄÊÕÅí»Ò¡Ë¤«¡©¤Þ¤¿¤ÏÎëÌÚ¤â¹À»Ò¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸½ºß¤â²áµî¤â¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï1ÏÃ¤«¤é4ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÉü½¬¤·¤Æ¤«¤é5ÏÃ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë5ÏÃ¤ÎÍ½½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
5ÏÃ¤ÎÍ½½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¶²È¤òÎ¢¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡áÆ»¾å¤ÎÉã¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤È¤¤¤¦Æ»¾å¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£BG³ô»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÅö»þ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ë¤È¸½Æâ³Õ¤¬ÅÝ¤ì¡¢À¶²È¤Î½ÐÀ¤¤ÎÂç¤¤ÊË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤À¤«¤éBG³ô»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦·ó¹â¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª¡ª
¢£Âè5ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
À¶²È¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¹À»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Ï¡¢¸µÉ×¡¦À¶²È²ÅÏÂ¡ÊÍüËÜ¸¬¼¡Ïº¡Ë¤Î»àË´»ö¸Î¡¢¤µ¤é¤ËÉðÃÒµÄ°÷¡Ê¾®ÌÚÌÐ¸÷¡Ë¤Î»àË´»ö¸Î¤ò¤â»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Êµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¹À»Ò¤¬Æ»¾å¡Ê¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ë¤Î¼Â²È¤Î¾®ÎÁÍý²°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Æ»¾å¤ÏÀïØË¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¹À»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó°¦É²¤òË¬¤ì¤¿Æ»¾å¤Ï¡¢ÎëÌÚ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤¬¹À»Ò¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¤Ê¤¼¹À»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£Æ»¾å¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢À¶²È¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¡È¤¢¤ëÆü¡É¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢Ý¯°ææÆ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Æ»¾å¹áÉÄ¤ò¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢ÆæÂ¿¤Èë½ñ¡¦ÎëÌÚ½ÓºÈ¤ò¶Ì»³Å´Æó¡¢¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¼ã¤À¯¼£²È¡¦À¶²È°ìÏº¤òÝ¯°ææÆ¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ã¤À¯¼£²È¤ÈÍÇ½¤ÊÈë½ñ¤Î´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸¡¢±É¸÷¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÉÔ¿³»à¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¶¯¤¤¼¹Ç°¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡È¿Í´Ö¤È¤¤¤¦ÌÂµÜ¡É¡£Ã¯¤â¤¬»ý¤ÄÍß¤äÌîË¾¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÀ¯¼£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
Æ»¾å¡Ê¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ë¤Ï¡¢À¶²È¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÎÊì¡¦¹À»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë°¦É²¤Ç¤µ¤é¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎëÌÚ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤¬¤è¤¯Åö»þ¤ÎÀ¶²È¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¹À»Ò¤È¤âÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¾å¤Ï¡¢¹À»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÎëÌÚ¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ¤È¹À»Ò¤ÏÎ¢¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤òÊú¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ5ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤È¹À»Ò¤Î¾×·âÅª¤Ê²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÎëÌÚ¤Î²áµî¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤¼¤Ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¡½¡½¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤â²áµî¤âÊª¸ì¤¬¿Ê¤àÂè5ÏÃ¡ªÂè2¤ÎÆæ¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
5ÏÃ¤Ç¤ÏÆ»¾å¤¬¡¢Âè2¤ÎÆæ¤Î½÷¤äÎëÌÚ¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î´ª¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤ò¼¡¡¹¤ÈÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤¹¡£Æ»¾å¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤Î¿ô¡¹¤ò¶Ã¤¤È¶¦¤ËÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¿¿ÈôÀ»¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂè2¤Î½÷¤ÎÀµÂÎ¤âÆ»¾å¤ÎÄÉÀ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¤Þ¤¿Êì¡¦¹À»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¶²È¤òËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¹À»Ò¤«¡©¸µÎø¿Í¡¦¿¿Ãæ°¡Î¤º»¡ÊÅÄÊÕÅí»Ò¡Ë¤«¡©¤Þ¤¿¤ÏÎëÌÚ¤â¹À»Ò¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸½ºß¤â²áµî¤â¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï1ÏÃ¤«¤é4ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÉü½¬¤·¤Æ¤«¤é5ÏÃ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ì¤ë5ÏÃ¤ÎÍ½½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
5ÏÃ¤ÎÍ½½¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¶²È¤òÎ¢¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡áÆ»¾å¤ÎÉã¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤È¤¤¤¦Æ»¾å¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£BG³ô»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÅö»þ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ë¤È¸½Æâ³Õ¤¬ÅÝ¤ì¡¢À¶²È¤Î½ÐÀ¤¤ÎÂç¤¤ÊË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤À¤«¤éBG³ô»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦·ó¹â¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª¡ª
¢£Âè5ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
À¶²È¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¹À»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Ï¡¢¸µÉ×¡¦À¶²È²ÅÏÂ¡ÊÍüËÜ¸¬¼¡Ïº¡Ë¤Î»àË´»ö¸Î¡¢¤µ¤é¤ËÉðÃÒµÄ°÷¡Ê¾®ÌÚÌÐ¸÷¡Ë¤Î»àË´»ö¸Î¤ò¤â»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Êµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¹À»Ò¤¬Æ»¾å¡Ê¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ë¤Î¼Â²È¤Î¾®ÎÁÍý²°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Æ»¾å¤ÏÀïØË¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¹À»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó°¦É²¤òË¬¤ì¤¿Æ»¾å¤Ï¡¢ÎëÌÚ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤¬¹À»Ò¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¤Ê¤¼¹À»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£Æ»¾å¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢À¶²È¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¡È¤¢¤ëÆü¡É¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£