R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥ÉMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡¡»ÄÎ±Àë¸À¤Ê¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Ë´Þ¤ß
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É1¡½0GÂçºå¡Ê2024Ç¯7·î25Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê23¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈGÂçºå¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬25Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬1¡½0¤Ç¾¡Íø¡£µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£Ì¾Ìç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÇË³Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é»ÄÎ±Àë¸À¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²Æ°ÜÀÒ¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¼ÂÀï¤ò½ª¤¨¤¿»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤¬¼«¤é¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2·åÆÀÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤ÏÁá¡¹¤ËR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É»ÄÎ±¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£²ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¡¢°ÜÀÒ¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬°ãÌó¶â6500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó111²¯±ß¡Ë¤ÈÇË³Ê¤ÎÇ¯Êð1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÉ¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¿¼Ìë¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¡£µ×ÊÝ¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£