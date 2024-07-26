¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤Ï¾å¾ºÂ³¤¯ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤Ï¾å¾ºÂ³¤¯ 2024Ç¯7·î26Æü 5»þ37Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§16:12¡Ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡18.48¡Ê¡Ü0.39¡¡¡Ü2.16¡ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¡ÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬Í½ÁÛ¾å²ó¤ë¡¡¤¿¤À¡¢¾åÃÍ½Å¤¤¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶· ¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¡£¹·î£±£°Æü¤ÎÆ¤ÏÀÍ½Äê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£²£°¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£³Ëü£·£¹£¸£µ±ß