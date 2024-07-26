°½±©¤¬½é¤ÎÀ»ÃÏ¤Ø²¦¼ê¡¡5Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶á¹¾¤ò7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç½é·âÇË¤·6Ç¯¤Ö¤ê·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¡¡¼¢²ìÂç²ñ½à·è¾¡¡¡°½±©9¡½2¶á¹¾¡Ê2024Ç¯7·î25Æü¡¡¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¹Ä»Ò»³¡Ë
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê8·î7Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤¬25Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¼¢²ì¤Ç¤Ï½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°½±©¤¬¶á¹¾¤ò9¡½2¤ÇÀ©¤·¤Æ2018Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Áê¼ê¹»¤Î6Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁË»ß¤·¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼¢²ìÂç²ñ5Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤òÅÝ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢°½±©¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÁÏÉô°ÊÍè½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤Ç¶á¹¾¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¡£¼ç¾¤ÎÆï¶¶Î°À¸¡Ê¤ë¤¤¡á3Ç¯¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¼Â´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¶á¹¾¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ë¤Ò¤ë¤Þ¤º¤ä¤í¤¦¤È¡×
¡¡¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£½é²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é½ÅÅð¤òµ¯ÅÀ¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤ÏÆï¶¶¤¬ÆóÅð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÂå¡Ê¤Á¤·¤í¡Ë½ãÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤¯¤¾¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¡¢5²ó¤Ëº£ÅÙ¤ÏÆóÅð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à4ÅðÎÝ¤Ç¤«¤²ó¤·¤¿¡£7²ó¤Ï4¡¢5ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂåÁö¤òÁ÷¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊºÓÇÛ¤Ç7°ÂÂÇ¤ò½¸¤á¤ÆÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ç5ÅÀ¤òµó¤²¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð16°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Î¥³¡¼¥ë¥É·èÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡»äÎ©¹»¤À¤¬ÎÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¡£°½±©OB¤ÎÀéÂå´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼¢²ì¸©¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÎã¤¨¤ë¶á¹¾¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¼¢²ì³Ø±à¤À¡£Æï¶¶¤Ï¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¸µ¡¹¤Ï°½±©ËÂÀÓ¤ÎÁðÄÅ¹©¾ìÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÆñÅ¨¤òÅÝ¤·¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òËÂ¤°½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÀÐ´Ý¡¡ÂÙ»Î¡Ë
¡¡¢¦°½±©¹â¹»¡¡1965Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤·¤¿ÁðÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¹»¡£ÌîµåÉô¤Ï99Ç¯ÁÏÉô¤Ç¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£²Æ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó¤ÏËÌÂ¼·Ã¸ã¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢ÎÓÍ¥¼ù¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÅÚÅÄÎ¶¶õ¡ÊÃæÆü¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¶á¹¾¤Ë4¡½8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¢ãÏ¢ÇÆ¤Ï5¤Ç»ß¤Þ¤ë¢ä¶á¹¾¤Ï7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ì¡¢18Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²Æ¤Î¼¢²ìÂç²ñÏ¢ÇÆ¡Ê20Ç¯¤ÎÆÈ¼«Âç²ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ï5¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë2·åÇØÈÖ¹æ¤Î²¼µéÀ¸¤ò4¿Íµ¯ÍÑ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¡¢1¼ººö¤Ê¤¬¤éµÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤âÂ³½Ð¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¼çÀï¤òÌ³¤á¤¿À¾»³¹±À¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Éª¤Î¸Î¾ã¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤¤¤¦ÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿²ì¾Ï¿Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÎºÓÇÛ¥ß¥¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¼ç¾¤ÎÂçÀÐ¾°ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤«¤éÏ¢ÇÆ¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤¿¡£