NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢Æîº»ÎÉ¡¢ÀôÎ¤¹á¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê27¡Ë¡¢Æîº»ÎÉ¡Ê22¡Ë¡¢ÀôÎ¤¹á¡Ê35¡Ë¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
°ËÆ£¤ÏÂç²Ï½é½Ð±é¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁÐ¼÷´Ý¡Ê¤½¤¦¤¸¤å¤Þ¤ë¡ËÌò¡£¡Ö¤¹¤´¤¯±é¤¸¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡£À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Þ¤Ò¤í¡Ê»ç¼°Éô¡Ë¤ÈÆ£¸¶Àë¹§¤ÎÌ¼¡¢Æ£¸¶¸»ÒÌò¡¢Àô¤Ï¡ÖÏÂÀô¼°ÉôÆüµ¡×¤Îºî¼Ô¡¢¤¢¤«¤Í¡¿ÏÂÀô¼°ÉôÌò¡¢ÀéÇ·½õ¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¤ÈÄê»Ò¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¡¢ÆØ¹¯¿Æ²¦Ìò¤òÃ´¤¦¡£