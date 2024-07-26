ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ö±ÛÏ©¿áÀãÊª¸ì¡×¤Ç²ÎÀ¼ÈäÏª¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê74¡ËÍî¸ì²È½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡Ê69¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡Ö²ÎÉñ´ìºÂÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¶¦±é3²óÌÜ¤Ç¡¢½é¤Î²ÎÉñ´ìºÂ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Áá¡¹¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö±ÛÏ©¿áÀãÊª¸ì¡×¡¢Íî¸ì¼Çµï¡Ö²øÃÌ¡¡²´Ã°ÅõäÆ¡Ý¸æ»¥¤Ï¤¬¤·¡Ý¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö±ÛÏ©¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö²´Ã°ÅôäÆ¡×¤Ï2¿Í¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡£