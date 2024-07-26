¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÂÎ·¿¥«¥Ðー¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë♡¡Ö7Ê¬Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
Ïª½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²Æ¤â¡¢¾å¼ê¤ËÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö7Ê¬Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡£Ä¹¤á¤ÎÂµ¾æ¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç²÷Å¬¤Ê²Æ¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î7Ê¬¾æÂµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁÇºà¤ÇÎÃ¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥Ö¥é¥¦¥¹¡¿7Ê¬Âµ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤ò100¡ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¶»¸µ¤Î²ÚÔú¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ä¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥®¥ã¥¶ー¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£7Ê¬Âµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö¤ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤Ê¤ÉÂÎ·¿¥«¥Ðー¥Ý¥¤¥ó¥È¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ó¥É¥«¥éー¥·¥ã¥Ä¡¿7Ê¬Âµ¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Í¥ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ìー¥è¥ó¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥êー¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥³ー¥Ç¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£7Ê¬¾æÂµ¤ÏÆó¤ÎÏÓ¥«¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎäË¼¤Ë¤è¤ëÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M