ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¡¸åÈ¾Àï¤â¡ÖÉáÄÌ¡×¡¡Ãæ¼´ÂÇ½ç¤â¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ç³«Ëë¤Ø
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¿·Âçºå±Ø¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£²£¶Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡È³«ËëÀï¡É¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¸×¾¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡£Åê¹âÂÇÄã¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁ°È¾Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£±Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£±£³°ÂÂÇ£±£²ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£Ãù¶â£±¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾å¾º¤Îµ¤ÇÛ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££´°Ì¤ËÄÀ¤à¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ï£³¡¦£µº¹¤È¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÕ½±¤Î¸åÈ¾Àï¤Ø¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£Ãæ¼´¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÉáÄÌÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡£Á°¤È°ì½ï¡¢¡Ê¾õÂÖ¤¬¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¨¤¨¤ï¤±¤ä¤ó¡×¡£Á°È¾Àï½ªÈ×¤Î£³ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¡¢£µÈÖ¡¦Âç»³¤Î¤Þ¤ÞÎ×¤à²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï±¦Íã¤ÇÂÇµåÊá¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö°ìÀï°ìÀï¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ç¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¡£³«Ëë¤«¤é¸À¤¦¤Æ¤ëÏÃ¤ä¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÎÌµ¸À¤Î´üÂÔ¤Ëº¸¤ÎÂçË¤¤¬±þ¤¨¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾Ï¢ÇÆ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£