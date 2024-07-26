°å»Õ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤´é¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡Ä¡Ã»º¸å¡¢µßµÞ³°Íè¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÀÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤Þ¤í(@maromrt)¤µ¤ó¤¬»º¸å¤Ë¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î»õ¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»õ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â»õ°å¼Ô¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¡×¤ä¡Ö»õ¤®¤·¤ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄË¤ß¤Ï°­²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤µßµÞ³°Íè¤Ø¤È¶î¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¡Ø»º¸å¡¢µßµÞ³°Íè¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÀÏÃ¡ÙÂè38ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

©maromrt

©maromrt

©maromrt

©maromrt

©maromrt

©maromrt

°å»Õ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤´é¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ ¤Þ¤í¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÅÀÅ©¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»õ¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ1½µ´Ö°Ê¾å¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¤Þ¤í¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎµÙÂ©¤Ç¤¹¡£

µ¤»ý¤Á¤è¤¯Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡Ä¡£

¿Æ¤¬°é»ù¤ÎÀÕÇ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë

©maromrt

©maromrt

©maromrt

¤Þ¤í¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿»º¸å5¤«·î¤Î¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢·ã¤·¤¤»õ¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»õ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃî»õÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÄË¤ß¤¬°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤Þ¤í¤µ¤ó¡£¤¿¤·¤«¤ËÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Ì¼¤Î°é»ù¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°é»ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤­¤ÊÉéÃ´¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤­¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤Þ¤í¤µ¤ó¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢°é»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤í¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤â¤·¤âÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÊý¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÆËÜ¿Í¤â¡Öº£Æü¤â¤ï¤¿¤·¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

»º¸å¤Î¿Æ¤Î¿´¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

µ­»öºîÀ®: ¤â¤â¤³

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë