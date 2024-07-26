ºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡ºÙÀîÉõ¤¸ÀÀ¤¦¡¡º£µ¨10ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤âÁ°²óÂÐÀï¤ÇÄËº¨ÈïÃÆ¡ÖÁ°¤ËÁö¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸åÈ¾Àï¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ëºå¿À¡¦Â¼¾å¤Ï¡ÈºÙÀîÉõ¤¸¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£µå±ã¤Ç2»î¹çÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÙÀî¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï11ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â10ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°²óÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿12Æü¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ6ÇÔÌÜ¡£È¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤áÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÈÊÑ²½µå¤ÇÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊø¤¹¹Í¤¨¤À¡£¡Ö¡Ê¸åÈ¾Àï¡Ë°ìÈ¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡7ÇÔ¤ÇÌÜ²¼2Ï¢ÇÔÃæ¤À¡£¸åÈ¾Àï¤Ç¤ÏÊú¤¨¤¿4¤Ä¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÂ¿¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ú¶â¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¡£¶ì¤·¤à4Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬¡È³«ËëÀï¡É¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡³¹Æ»¤ËÆ³¤¯¡£