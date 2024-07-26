ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¡¸åÈ¾Àï½éÀï¤Ïº´Æ£µ±4ÈÖ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¨¤¨¤ï¤±¤ä¤ó¡×
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤Ïµå±ã¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿25Æü¡¢ÅÔÆâ¤«¤é°ÜÆ°¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¸åÈ¾Àï½éÀï¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦26Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ò4ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¡£¼ó°Ì¤Îµð¿Í¤ò3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¥ê¡¼¥°4°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ø¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÃæÆü¡£ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¤ÈÂ³¤¤¤¿µå±ã¤Î±óÀ¬¤«¤éÂçºå¤ËÌá¤Ã¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼ç¼´¤Ï¡ÖÁ°¤È°ì½ï¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¨¤¨¤ï¤±¤ä¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Á°È¾Àï½ªÈ×¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡7·î13ÆüÃæÆüÀï¤«¤é4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢Á°È¾ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¹ÅçÀï¤Þ¤Ç¤Î8»î¹ç¤Ç29ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦276¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¢¥¦¥È¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç»³¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4ÈÖ¤ò³°¤ì¤Æ¤«¤é¼ç¤Ë5ÈÖ¤ÇÌÜ²¼8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Ï28ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦393¤Ç¡¢ÂÇÅÀ¤Ï8¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Îµð¿Í¤È¤Ï3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡£¥ê¡¼¥°4°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¡Ö¤½¤é¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¤«¤é¡£³«Ëë¤«¤é¸À¤¦¤Æ¤ëÏÃ¤ä¤«¤é¡×¡£ºÆ½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×¤È¹¶·â¿Ø¤ÎÉüÄ´¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÍ·¤Ó¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ2024¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¤ç¤¦26Æü¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤¬¾®³Þ¸¶¡£ÂÐÀï¤·¤¿º£µ¨2»î¹ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆñÅ¨¹¶Î¬¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÂÇ¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4ÈÖ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¡¡¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë