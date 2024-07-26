Çä¾å288¡óµÞÁý¡ªÃæ¹ñ¤Î½ë¤µÂÐºö¡Ö¿À¥°¥Ã¥º¡×¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤
²¤½£¤ÏºÇ¶á¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Î¤´¤¶¤¬½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ê¤Ï20Æü¤Ëµ¤²¹¤¬31¡î¤ËÃ£¤·¡¢Í½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ïº£½µ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬44¡î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¸Å¤¤·úÊª¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤º¡¢¼èÉÕ¹©»öÎÁ¶â¤Î¹â¤µ¤â¥¨¥¢¥³¥óÀßÃÖÎ¨¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¼«ÂÎ¤Ï¿ôÀé¸µ¡Ê¿ôËü±ß¡Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤Ë1Ëü¸µ¡ÊÌó21Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È²¤½£¤Î°ìÉô¤Î¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ãæ¹ñ¤Ç½ë¤µÂÐºö¤Î¡Ö¿À¥°¥Ã¥º¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤´¤¶¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤ÍÌÓ¤¬¤Ï¤µ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤´¤¶¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾ÁÉ¾Ê¤Î¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï»Ä¶ÈÂÎÀ©¤ÇÀ¸»º¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢7·î¤ÎÂÐ³°ËÇ°×¤Î¼õÃí¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç120¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤´¤¶À½ÉÊ¤Î²¤½£¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï7·î¤ÎÂè1-3½µ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ288¡ó¤âµÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë