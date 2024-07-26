ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡¡¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é²¦¼ê¡ª±©º¬¤¬VÃÆ30¹æ¡¡6Ç¯¤Ö¤êÀ»ÃÏ¤Ø¡Ö¼¡¤Î°ìÀï¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ½à·è¾¡¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç7¡Ý0Åìµþ³Ø´Û¡Ê2024Ç¯7·î25Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Î±©º¬Å°Ê¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½é²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¡¢¹â¹»ÄÌ»»30¹æ¤Çº£Âç²ñ3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨¥½¥í¡£¡Ö¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·è¾¡ÃÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢8²ó¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¥³¡¼¥ë¥É¾¡Íø¤ò·è¤á¤ëÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö½é¿´¡×¡Ö¾Ð´é¡×¡ÖÇ®¤¯ÎäÀÅ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î·è¾¡¤Ç»ÔÁ¥¶¶¤ËÇÔ¤ì¤¿2³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢¸½ºß¤âLINE¤Ç¤è¤¯Ï¢Íí¤ò¤È¤ë¤Ê¤ÉÊé¤¦Ì¾¾ëÂç2Ç¯¤Î¶õ¹¯ÊåÆâÌî¼ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶µ·±¤À¡£Æþ³Ø¸å¡¢¿ô¥«·î¤ÎÃ»´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½õ¸À¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¸å¡¢µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤¹27Æü¤Î·è¾¡¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸»ÔÁ¥¶¶¤È¤ÎÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö·è¾¡¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â°ì½ï¡£¼¡¤Î°ìÀï¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È±©º¬¡£Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë